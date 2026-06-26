カーボベルデ代表監督：「サウジアラビアの選手たちは大きく成長した。予選突破に自信を持っている」

カーボベルデ代表のボビスタ監督は、サウジアラビア代表の最近の成長を称賛し、自チームが次のラウンドに進出できると確信していると語った。

サウジアラビア代表は土曜未明、米国ヒューストンのNRGスタジアムでカーボベルデ代表とグループリーグ最終戦を戦う。

試合前日の会見でボビスタ監督は「サウジアラビア代表は手強いが、組織力と戦術に自信がある」と語った。

「試合が厳しいのは承知だ。力強くプレーし、我々の能力を発揮する。技術的に鋭い相手で、選手たちは成長しているが、組織的に対応する」と続けた。

「個ではなくチーム全体のパフォーマンスを分析している。相手を尊重しつつ、自分たちのスタイルを貫きたい。次のラウンドへ進む自信がある」と語った。

負傷による欠場者については「11人だけでなく、登録メンバー全員がいつでも出場できる。対策はできている」と語った。

「選手をただ起用するためだけに起用するわけではない。我々の目標は、個人ではなくチームにとって最善のプレーをすることだ。国民の期待に応えるためにも、次のラウンド進出を見据えて行動しなければならない」と結んだ。

両チームとも勝てばグループ3位以下との比較なしでベスト32進出が決まるため、この試合は正念場となる。

サウジアラビアはグループHで勝ち点1の4位、ウルグアイとカーボベルデに1点差で続く。スペインは勝ち点4で首位。