カーボベルデ代表主将ライアン・メンデスに対する警察の捜査：証拠が積み上がっている

Globoの報道によると、トルコのイグディルFKに所属するカーボベルデ代表キャプテン、ライアン・メンデス選手が、3月にオークランドで代表チームと滞在中、ブラジル人女性への性的暴行容疑でニュージーランド警察の捜査を受けている。

事件は3月27日、FIFAシリーズのため代表チームが滞在していたホテルで起きた。女性はポルトガル語通訳兼運営スタッフとして勤務していた。

起訴状によると、メンデス被告は女性の客室に押し入り、暴行を加えたとされる。女性は抵抗しようとした際、殴られ、噛まれ、首を絞められたと証言し、その後強姦されたとしている。

事件後に作成された診断書には、胸・首・唇の打撲傷、頭皮と臀部の疼痛、性器検査で確認された2か所の傷が記載されている。

被害者と夫は5月、カーボベルデサッカー協会とFIFAに正式申し立てを行い、証拠を添付してメンデスのW杯代表選出見送りを要請したが、回答は得られていない。

しかし、36歳のFWメンドースはW杯代表に選ばれ、グループ2位で決勝Tに進出したカーボベルデは金曜にアルゼンチンと対戦する。

ニュージーランド警察は「4月10日にオークランド中心部で受理した告発を捜査中であり、現時点で追加情報は提供できない」と声明で述べ、捜査が続いていることを確認した。

ニュージーランドサッカー協会も「管轄は警察であり、コメントは警察が適切」と述べ、言及を避けている。