カーボベルデはスペインに続きウルグアイにも勝利し、非常に有利な状況にある。

カーボベルデはワールドカップ2試合目で無敗を維持。スペインとの0-0の引き分けに続き、2度優勝したウルグアイとも2-2で引き分けた。 最終節でサウジアラビアに勝てば自力で突破し、引き分けでも可能性が残る。勝ち点2のウルグアイはスペインに勝たねばならず、厳しい状況だ。

ウルグアイは予想通りボールを支配したが、中盤のアイデア不足でチャンスは少なかった。

最大のチャンスはカウンターから生まれた。カノッビオのパスをバルベルデが左足で放ったが、GKヴォジーニャに阻まれた。

カーボベルデの脅威はセットプレーに限定されたが、ケビン・ピナのフリーキックが壁の隙間を突き、GKムスレラが反応しきれず0-1。

しかしリードは長く続かず、バルベルデの鋭いクロスをシドニー・ロペス・カブラルがオウンゴール。リバウンドをアラウージョが押し込み1－1とした。アラウージョの大会2ゴール目。

前半アディショナルタイム、ウルグアイが再びリード。ウガルテのクロスがアラウージョに当たり、フリーのカノッビオへ。カノッビオは至近距離から押し込み2-1。

60分にはデロイ・ドゥアルテ投入直後、カーボベルデが同点に追いつく。ムスレラがマティアス・オリベイラの横パスを判断ミスし、ヘリオ・ヴァレラが押し込んだ：2-2。

前半のドリンクブレイク前、ウルグアイはCKからアラウージョが押し込み3点目を奪ったが、オフサイドで取り消された。

マルセロ・ビエルサ監督はニコラス・デ・ラ・クルスとダーウィン・ヌニェスを投入し攻勢を強めたが、スコアは動かない。カーボベルデは最終戦でサウジアラビアと対戦し、決勝トーナメント進出へ望みをつないだ。