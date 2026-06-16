カーボベルデのスター選手がロドリに反論し、サウジアラビアに警告した。

カーボベルデ代表のスター、ディニ・ボルヘスは、2026年W杯の試合後、スペイン代表ロドリの言動に反応した。

スペイン代表はカーボベルデと0-0で引き分け、グループ首位争いで貴重な2ポイントを逃した。この結果を受け、戦術に怒りの声も上がっている。

大会初の番狂わせから数時間後、UAEアル・バタイフでセンターバックを務める代表のリーダーがスペイン紙「マルカ」の取材に応じた。

彼は「人々は私たちを疑いと好奇心の眼差しで見ている。私たちは小さな国で、私たちのことを知る人は少ない。スペイン戦前なら、ほとんどいなかっただろう」と語った。

スペインにとっては歴史的な失態でも、私たちにとっては最高の夢だった。

デニーは続けた。「今、多くの人々が私たちを知り始め、国や文化への関心が高まるでしょう。世界地図にカーボベルデの名を刻んだことは大きな勝利ですが、私たちはもっと上を目指します」。

さらに彼は「人々はこれが私たちにとってどれほど大きな意味を持つのか理解していない。カーボベルデはまさに私たちの命そのものなのだ」と語った。

ロドリによるカーボベルデへの批判

スペイン代表ロドリが、カーボベルデのプレースタイルや数的優位を生かした守備、さらにピッチ中央を越えなかったことを批判した件について、ボルヘスは次のように語った。 「不満は分かるが、私たちは誠実に、持ち味を生かして戦った。仲間と国民のために全力で闘うのが当然だ」

また、「彼は世界最高の選手の一人で、皆が尊敬している。勝った試合の後に失望するのは当然だ。我々はフェアプレーをし、強みを生かした」と語った。

互角に戦えば大敗の危険があると現実的に語った。

さらに「このメンバーは、一生に一度の体験をしている。私たちは皆、キャリアを通じてこれを夢見てきた。今、そのチャンスが来た。お互いとファンのために全力を尽くす」と語った。

さらに「初出場である今回のW杯以上にモチベーションになるものがあるだろうか。私たちは底辺から這い上がり、長い道のりを歩いてきた」と語った。

さらに続けた。「これが私たちにとってどれほど大きな意味を持つか、想像できますか？家族と離れた時間、苦闘した日々、夢見た日々、最高峰の選手たちと肩を並べるために努力した日々――すべてが詰まっています」。

ただ、このカボヴェルデ出身のディフェンダーは、粘り強さだけを描いた物語を否定する。「スペイン戦では個人の力だけでなく、何よりもチームスピリットを示した。スペインを相手に謙虚でいる必要があることは分かっていた。 苦難に耐え、限られたチャンスを生かすために賢くプレーする必要があった」と語った。 さらに「ピッチには団結したチームが見えた。守備はほぼ完璧で、最後までエネルギーと信念を保った」と振り返った。

多くの人が思うほど守備的ではなく、攻撃的サッカーを好むが、W杯では賢くプレーする必要があると語った。

スペイン戦で好セーブを連発したGKフォジニアについては「彼はチーム全員の刺激源であり、カボ・ヴェルデの若者たちのロールモデルであり、真のリーダーだ」と絶賛した。

さらに彼は「このチームには才能が溢れている。ここにいないカーボベルデ出身の選手たちにも、まだ眠る才能が多い」と続けた。

次戦ではサウジアラビアとウルグアイを相手に戦う。

この選手は「我々は守備的ではない。ボール支配力が高く攻撃を好むが、ワールドカップでは賢くプレーする必要がある」と語った。

彼は今後の対戦相手について「サウジアラビアもウルグアイも侮れない。どちらも強力なチームで、我々を破る可能性が高い」と述べた。

さらに「我々の責任はより大きく、世界中の注目が集まることも理解している」と続けた。

最後に彼はこう結んだ。「エージェントにはすでに多くのオファーが届いているが、今は代表チームに集中している。できればオファーは遅く来てほしい。それは大会で勝ち進んでいる証拠だからだ」。