モロッコのニャサ・ベルカンは火曜日、ポルトガル人指揮官ペドロ・ブリスタ氏をチームの新監督として正式に招へいしたことを発表した。同氏が2026年ワールドカップでカーボベルデ代表を歴史的な成果へと導いてからわずか数週間後に訪れた、驚きの動きである。

56歳のブリスタ氏は、今後数日のうちにカーボベルデ代表監督のポストを離れる見込みで、これにより数年にわたって続いた「青いサメ」との成功の歩みに幕を下ろすことになる。

今回の就任は、両者の間で長期にわたる交渉を経て実現したものだ。その過程では、ニャサ・ベルカンの監督職とカーボベルデ代表の指揮を兼任する可能性についても議論されたが、最終的な取り決めによれば、ポルトガル人指揮官はモロッコのクラブでの新たな任務に完全に専念することになるという。

クラブはブリスタ氏と交わした契約の詳細について、期間や金額を含め明らかにしていないが、交渉に近い情報筋は、この合意にはクラブの大陸および国内における目標に沿った野心的な条項が含まれていると強調している。

ワールドカップでの歴史的な歩み

ブリスタ氏は、2026年ワールドカップでカーボベルデ代表を率いて成し遂げた並外れた歩みを追い風とした。同氏は大会でベスト32に進出し、チームにとって前例のない歴史的な成果を挙げることに成功した。

「青いサメ」のワールドカップでの旅路は、ベスト32でアルゼンチンに（延長の末2-3で）惜敗し幕を閉じた。このアフリカ勢が高い戦術レベルを見せた白熱の一戦で、相手はその後に大会の決勝まで進むこととなるチームであった。

ش