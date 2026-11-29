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キエーヴォの元会長ルカ・カンペデッリが『コリエレ・デッラ・セーラ』のインタビューに応じた。地区のクラブをセリエAの常連にまで育てた会長が、移籍益をめぐる問題に至るまでを語ったインタビューから、主なやり取りを紹介する。同紙が「私のキエーヴォは制度にたたきのめされた。その後、自ら命を絶とうとした。今は銀行口座もなく、無料でフェンシングを教えている」と題したインタビューで、カンペデッリはサッカー界での歩みと自身の体験を振り返った。

セリエCからセリエAまで何年かかりましたか？

「8年だ」

その後、パルアーニとキエーヴォはともに崩壊しましたが……

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「父は『サッカーにパネットーネを食いつぶさせるな』と言っていた。つまり、サッカー、キエーヴォが会社に問題をもたらしてはならないということだ。そうはならなかった。両者を結びつける人がいるのは知っているが、ファビアナ・デッラ・ヴァッレとラッファエレ・トメッレリの著書『キエーヴォ、完全犯罪』でも説明した通り、両者は無関係だ。パルアーニがキエーヴォに資金を提供していたわけではない。キエーヴォがパルアーニを破綻に追い込んだわけでもない」

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自分を許せないと思う過ちは何ですか？

「新型コロナ禍における付加価値税の分割払いを甘く見ていたことだ。他のクラブと比べれば、税務当局への負債は少なかった。だが、私たちのような小さなクラブには問題になり得ると気づくべきだった。エリベルト＝ルシアーノの件のときにも、彼らは私たちを排除しようとしていた」

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偽造パスポートの件ですか？

「彼はエリベルトという名前でやって来て、良いシーズンを過ごし、私たちはラツィオへ放出した。すると、休暇で滞在していたブラジルから衝撃の知らせが届いた。本名はルシアーノで、3歳年下の別人の書類を使ってイタリアに来たと本人が告白したんだ。大混乱だった。ラツィオも深刻な問題を抱えていたが、支払いを拒否して難を逃れた。一方、入札によって選手の保有権を買い取っていた私たちは厳しく処分された。金を失い、後に大ブレイクするディディエ・ドログバの獲得も諦めなければならなかった……」

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つまり？

「リーグと連盟は、どちらかを選ばなければならなくなり、私たちを切り捨ててラツィオを救った。ローマを敵に回すことなどできただろうか？ 私たちは小さなクラブだった。毎年夏に何か問題が起きていた……。私が関心を持っていたのはサッカーだけだったが、政治的なことを気にする人たちもいた」

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問題が表面化したきっかけは？

「移籍益だ」

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複数のクラブが、実際の資金移動を伴わずに選手を法外な金額で交換し、帳簿を「整えていた」仕組みですか？

「『複数』どころではない。多くのクラブだ。私たちが間違いを犯したなら、他にはもっと大きな間違いを犯したクラブがある。大きなクラブで、金額も巨額だ。私たちはスケープゴートにされた。全員への見せしめとして厳しく罰する小さなクラブだったんだ」

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だからキエーヴォは殺されたと言うのですか？

「そうだ。あの忌まわしい移籍益をどう考えるにせよ、それは犯罪ではない。選手の価値が1なのか、10なのか、100なのかを判断する基準は存在しない。実際、裁判ではこの点について無罪となった」

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しかし、架空の移籍益の話です。

「技術的には『架空の価値』など存在しない。裏取引や虚偽の請求書はあり得るが、架空の価値はない。判決もそう示している。私の理解が正しければ、ユヴェントスが合意せざるを得なかったのも、CONSOBへの虚偽報告という問題があったからだ。移籍益については無罪になれたはずだ」

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あなた方は？

「私たちは何よりも世間からのつるし上げによって裁かれた。私はフォルリでの裁判にすべて出席した。法廷への敬意からだ。何時間も中傷されるのはつらかった。2019年から2025年までの6年間、ずっとだ」

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自ら命を絶とうとしたと打ち明けています。

「もう少しでそうなるところだった。助けられたんだ。一度その一線を越えると、もう何も怖くなくなる。死にきれなければ、何かにすがる。一日、また一日と。少しずつだ」

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今は何をしていますか？

「できることはあまりない。差し押さえられるものはすべて差し押さえられた。銀行口座すらない。他の人の役に立ちたいと思っている。自分にできることをしている。フェンシングの指導助手として、レッスンをしている」