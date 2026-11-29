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キエーヴォの元会長ルカ・カンペデッリが『コリエレ・デラ・セラ』のインタビューで自身の歩みを語った。地域のクラブをセリエAの常連に育て上げ、移籍益をめぐる問題に直面したカンペデッリのインタビューから、注目の発言を紹介する。『コリエレ・デラ・セラ』はこのインタビューに「私のキエーヴォは体制に厳罰を科された。その後、自殺を図った。今は銀行口座もなく、無料でフェンシングを教えている」という見出しを付けた。カンペデッリはクラブでの歩みと自身の経験を振り返っている。

セリエCからセリエAまで何年かかりましたか？

「8年だ」

パルアーニとキエーヴォがともに破綻した件は？

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「父はよく『サッカーボールにパネトーネを食わせるな』と言っていた。つまり、サッカー、キエーヴォが会社に問題を起こしてはならない、ということだ。そうはならなかった。両者を結び付ける人がいるのは知っているが、ファビアーナ・デッラ・ヴァッレとラッファエレ・トメッレリの著書『キエーヴォ、完全犯罪』でも説明した通り、両者に関連はない。パルアーニがキエーヴォに資金を出していたわけではない。キエーヴォがパルアーニを破綻させたのではない」

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自分を許せない失敗は何ですか？

「コロナ禍での付加価値税の分割納付を甘く見たことだ。ほかのクラブと比べれば、税務当局への負債は少なかった。だが、我々のような小さなクラブには問題になり得ると理解すべきだった。それ以前にも、エリベルトとルシアーノの件で我々を排除しようとしていた」

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偽造パスポートの件ですか？

「彼はエリベルトという名前で加入し、良いシーズンを過ごした。我々は彼をラツィオに売却した。すると、休暇で滞在していたブラジルから衝撃的な知らせが届いた。本名はルシアーノで、3歳年下の別人の書類を使ってイタリアに来たと本人が告白したのだ。大騒ぎになった。窮地に陥ったラツィオは支払いを拒み、難を逃れた。封筒入札で選手を買い取っていた我々は厳しい処分を受けた。資金を失い、ディディエ・ドログバの獲得も諦めざるを得なかった。彼はその後、大活躍することになった」

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それで？

「リーグとサッカー連盟は、どちらかを選ばなければならなくなり、我々を切り捨ててラツィオを救った。ローマを敵に回せるはずがないだろう。我々は小さなクラブだった。毎年夏には何か問題が起きた。私が関心を持っていたのはサッカーだけだったが、政治的なことを気にする人たちもいた」

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問題が表面化したきっかけは？

「移籍益だ」

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複数のクラブが、実際の資金を動かさず、選手を高額で交換して帳簿を「整えていた」仕組みですか？

「『複数』どころではない。多くのクラブだ。我々が間違っていたのなら、ほかには我々以上に間違っていたクラブがある。大きなクラブが、巨額の取引をしていた。我々はスケープゴートにされた。皆への見せしめとして厳罰を科す、小さなクラブだったのだ」

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だからキエーヴォは殺されたと言うのですか？

「そうだ。あの忌まわしい移籍益をどう考えようと、犯罪は成立しない。選手の価値が1なのか、10なのか、100なのかを判断する基準は存在しない。実際、裁判ではこの件について無罪となった」

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ただ、架空の移籍益の話です。

「厳密に言えば、架空の価値など存在しない。帳簿に載せない売却や偽の請求書はあり得るが、架空の価値というものはない。判決もそう示している。ユヴェントスも、私の理解が正しければ、Consobへの虚偽報告という問題があったために合意せざるを得なかった。移籍益の件では無罪になれたかもしれない」

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あなた方は？

「我々を何よりも裁いたのは、世間によるさらし者扱いだった。私はフォルリでの裁判にすべて出席した。裁判所への敬意からだ。何時間も中傷されるのはつらかった。2019年から2025年までの6年間だ」

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命を絶とうとしたと明かしています。

「あと少しで死ぬところだった。助けられた。その一線を越えると、もう何も怖くなくなる。それができなければ、何かにすがる。一日一日、少しずつだ」

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今は何をしていますか？

「できることは多くない。差し押さえられるものはすべて差し押さえられた。銀行口座さえない。ほかの人の役に立とうとしている。自分にできることをしている。フェンシングの指導助手として、レッスンをしている」