FCトゥウェンテが、カンファレンスリーグのリーグフェーズ初戦に向けて準備を進めている。ジョン・ファン・デン・ブロム監督は記者会見で、木曜夜のFCトゥーン戦でソンドレ・オルヤセーテルとフィリップ・トルヴァルセンを再び起用できることを明らかにした。一方、3選手にとっては復帰にはまだ早いようだ。

FCトゥウェンテはヨーロッパリーグ予選でフェレンツヴァーロシュに敗れ、欧州でのシーズンを失意のうちにスタートさせた。それでもFC DAC 1904、FKカラバフを相次いで下し、カンファレンスリーグのリーグフェーズに進出した。

木曜には、12チームで争うスイスリーグで現在9位の王者トゥーンを相手に、決勝トーナメント進出への第一歩を踏み出したい。ファン・デン・ブロム監督は記者会見で「目標は次のラウンドに進むことだ。出場する36チームはどこもそう言うだろう」と語った。

「それが現実的かどうかは、今の時点では分からない。ただ、これから控えている試合を考えれば、常に目指すべきことだ。我々はそこを目指す」。2023年にレフ・ポズナンの監督として同大会の準々決勝に進んだファン・デン・ブロム監督は、こう続けた。「この大会がどれほど素晴らしかったか、今でも覚えている。それを選手たちにも伝えたい」

「こうした大会では、勝ち進むほど魅力が増していく。昨年、我々はエールディビジで4位になり、今こうして出場できている。こういう大会は楽しい」。オルヤセーテルとトルヴァルセンは、先週末のフォルトゥナ・シッタート戦を体調不良で欠場していた。

ノルウェー出身の両アタッカーはここ数日でチーム練習に復帰し、十分に回復したため、ファン・デン・ブロム監督が欧州大会で起用できるメンバーに入った。指揮官も当然、これを喜んでいる。「2人が戻ってきてくれてうれしい。フィリップとソンドレはウイングとして違いを生み出せる」

一方、ラース・ウンナースタル、マックス・ブルンス、スタフ・レムキンは出場しない。3人ともトゥーン戦に出場できる状態にはない。レムキンは水曜朝のチーム練習には参加したが、センターバックの同選手にとって木曜の試合は復帰にはわずかに早い。



