カンファレンスリーグの登録リストにモキオの名前がなく、アヤックスのファンは不安に：事情はこうだ

UEFAがカンファレンスリーグのリーグフェーズに向けたアヤックスの選手リストを公開した公式サイトに、ヨルティ・モキオの名前は掲載されていない。当初このMFはAリストに入っていたが、Bリスト対象の選手とみられることが金曜日に明らかになった。

一定の日付以前に生まれ、かつ最低2年間クラブに所属している選手は、Bリストに登録することができる。多くの場合、ユース選手はリザーブリストに入れられ、Aリストに新たな選手を加える余地を作るために活用される。

2008年2月29日にヘンクで生まれたモキオは、まだBリストには入っていないが、今後数週間のうちにアヤックスがそこに登録することは可能だ。

ベルギー人MFは2024年半ばからアムステルダムのクラブに所属しており、現在アヤックスでの在籍期間が2年となったため、この夏になって初めてAリストからBリストへ移すことができる。

Bリストは主に下部組織出身の選手を対象としている。ここには2005年生まれ、またはそれ以降に生まれた選手で、最低2年間クラブに所属している者が登録される。アヤックスは10月15日に行われるハイドゥク・スプリトとのアウェーゲーム、すなわちカンファレンスリーグ開幕戦の前日までにBリストを提出できる。UEFAの規定では、クラブはBリストに無制限で選手を追加することが認められている。

Aリストには最大25人の選手を記載できる。このリストは9月2日水曜日23時59分までUEFAに提出することができた。このリストには、少なくとも8人のいわゆる「locally trained players」を含めなければならない。15歳から21歳までの間に少なくとも3シーズン、アヤックスと契約していた選手たちだ。

新戦力のティロ・ケーラー、ヴィクトル・ツィガンコフ、ディエゴ・プーニョ、シモン・アディングラはAリストに入っている。したがって、これらの選手はカンファレンスリーグでのアヤックスの試合に出場可能となっている。

カンファレンスリーグのリーグフェーズに向けたアヤックスの選手リスト（*が付いている選手はBリスト）

GK: マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン、ヨエリ・ヘールケンス、マールテン・パエス、ポール・レヴァーソン*、アイメアン・エル・ハニ*

DF: ルーカス・ロサ、アントン・ガーイ、オーウェン・ワインダル、カイオ・エンヒキ、ユリ・バース、デイリー・ブリント、ホフレ・トレンツ、アーロン・ボウマン、ディース・ヤンセ、アブドゥライェ・カマラ、ジナイロ・ジョンソン*、ルカ・メッソリ*

MF: ソフィアン・アムラバト、ユリアン・ブラント、オスカル・グルーフ、ダフィ・クラッセン、ハノ・モンセラーテ、ラヤネ・ブーニダ、マルク・フェルカイル、マイロ・ファン・デル・ランス、タイン・ペーテルス、ダミアン・ファン・デル・ファールト、エイヴリー・アッピア、モハメド・アブダラ*、アブデラ・ウアザン*

FW: シモン・アディングラ、カスパー・ドルベリ、ヴィクトル・ツィガンコフ、オリヴァー・エドヴァルドセン、ステーフェン・ベルフハイス、マルコス・レオナルド、ディエゴ・プーニョ、エムレ・ユニュヴァル、ファレル・ナシュ、トル・アロコダレ。