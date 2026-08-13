FCトゥウェンテはFC DAC 1904に6-0で勝利した時点で、カンファレンスリーグのプレーオフ進出に疑いの余地はなかった。しかし、木曜日のスロバキアでの第2戦ではお粗末な出来に終わり、3-3。失望感が広がっている。ジョン・ファン・デン・ブロム監督は、チームが事前に決めていた約束事を守らなかったと見ている。

トゥウェンテはまずまずの入りを見せ、マックス・ブルンスとマルコ・ピアツァの得点で0-2とリードした。その後は鋭さが完全に消え、ホームチームに逆転を許して3-2とされた。後半アディショナルタイム深くにピアツァがトゥウェンテの面目と、オランダのUEFA係数における0.083ポイントを救った。

「先週日曜のあと、みんなが期待していたようなリアクションを見せられなかったことに失望している」と、ファン・デン・ブロム監督はscヘーレンフェーンに0-1で敗れてから4日後に語った。「入りは非常に良かったと思う。あれが私の見たかった反応だった。ただ、前半の終盤に向かうにつれて良くなくなっていった」

そこでファン・デン・ブロム監督は動き、マックス・ブルンス、ラミズ・ゼルーキ、ダーン・ロツを下げ、それぞれクシシュトフ・クロフスキ、マティアス・キョロ、ピアツァを投入した。「日曜日のことも頭にあったからだ」。トゥウェンテは日曜日、ホームのフロルシュ・フェステでPECズヴォレと対戦する。

「だが結論として、それはクオリティーやレベルの面でも、チームとしての姿勢や約束事の面でも助けにならなかった。全員がそれを守らなければならないし、今回はそれがまったくできなかった」と、ファン・デン・ブロム監督はチームのパフォーマンスについて痛烈な結論を口にした。

「中盤で四角形を作ること、ウイングは幅を取ること、相手陣内でプレーすること、そして高いテンポで進めること。前半にやっていたことが、後半にはまったく見られなかった。全員が自分の役割を果たさなければならない。それができなければ、どんな相手でも苦しくなる」と、ファン・デン・ブロム監督は語った。

ヨエル・ドロメルにとっては特別な一戦となった。このGKは5年以上ぶりにエンスヘーデに戻り、木曜日に初出場時間を記録した。「昨日のトレーニングで、自分がプレーすることを聞いた。本当にうれしかった。ここは慣れ親しんだ場所だ。スタジアムもクラブも、何も変わっていない。変わったのは選手とスタッフだけだ」と話した。

ドロメルは自身のプレーを複雑な思いで振り返った。「いいキックも何本かあったし、セーブもあった。でも3失点もしていて、1失点目には少し傷がついた」。試合についてはこう語っている。「特に後半は良くなかった。2試合合計では9-3で、それがポジティブな点だが、内容はもっと良くならないといけない」

「多くのチャンスを与えてしまった。もう一段階レベルを上げないといけない。試合後は少し静かだった。シーズンはまだ始まったばかりだし、前向きでいなければならない。それでも3-3にできて、負けてピッチを去らずに済んだことはうれしい」と、ドロメルは述べた。