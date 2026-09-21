バルセロナは、大半の主力選手が代表チームの活動に参加するため不在となるなか、この国際Aマッチ期間中にわずか4回のトレーニングセッションのみを行い、選手たちは来る10月5日のトレーニング再開前に丸1週間の休養を得ることになる。

カタルーニャのクラブは、セビージャを3－1で下す重要な勝利を収めてサンチェス・ピスファン・スタジアムを後にし、多くの選手が母国代表に合流する前に、今シーズンのこの区切りを最良の形と前向きな気持ちで締めくくった。

ハンジ・フリックは、通常より長い国際Aマッチ期間中の日々のトレーニング運営において特別な課題に直面することになる。というのも、彼の指揮下に残るトップチームの選手はわずか6人で、それはガビ、ジェラール・マルティン、アレハンドロ・バルデ、ガブリエル・ジェズス、ブライアン・ファリニャス、シュチェスニーである。

このグループには、負傷中のジョアン・ガルシア、アンドレアス・クリステンセン、フレンキー・デ・ヨングが加わるが、彼らはこの中断期間中、フルの全体練習には参加せず、それぞれのリハビリプログラムを続ける。

月曜日はチームの休養日で、フリックはトレーニング施設に姿を見せなかった。一方、ガビは自主的に参加し、ジョアン・ガルシアとクリステンセンは回復段階の作業を続け、フェルミン・ロペスも私物を取りに短時間だけ訪れた。

休養前の4回のトレーニングセッション

バルセロナは火曜日にトレーニングを再開し、金曜日まで4回連続のセッションで活動を続けたのち、9月28日から10月4日までの長い休養に入る。

選手たちは、国際Aマッチ期間が終了し、代表に参加していた選手が戻った後、公式戦の再開に備えて10月5日にトレーニングへ復帰する予定だ。

好調と疲労のはざまにいるラフィーニャ

ラフィーニャは、この中断期間のスケジュールに最も影響を受けるバルセロナの選手の一人となる。というのも、彼はセビージャ相手にハットトリックを決めてリーグの得点ランキング首位に立ち、シーズン開幕以来最高の瞬間にチームを離れることになるからだ。

このブラジル人ウインガーは目覚ましい好調の時期を過ごしており、クラブとの契約更新に関する交渉が続くなか、バルセロナのシステム内での重要性も増している。

しかしラフィーニャは完全な休養を得られない。ブラジル代表に合流して2試合の親善試合を戦うためにオーストラリアへの長旅が待っており、その後バルセロナに戻り、素晴らしい形で開幕したシーズンを続けていくことになる。

バルセロナが中断期間を利用して選手たちに休養日を与える一方で、ラフィーニャは母国代表とともに数千キロメートルを移動せざるを得ず、その後再びハンジ・フリックのチームに戻り、際立ったレベルを維持することを望むシーズンでの歩みを続けることになる。