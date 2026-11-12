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アーセナルは女子チャンピオンズリーグで、欧州王者バルセロナの本拠地スポティファイ・カンプ・ノウで前半の猛攻をしのぎ、1-1の引き分けに持ち込んだ。フリーダ・マーナムがアーセナルに予想外の先制点をもたらした後、カロリーネ・グラハム・ハンセンが同点弾を決めた。ノルウェー人MFのマーナムは、レネー・スレガース監督率いるチームがアウェーで走り、守りながらもチャンスをつくったことを喜んだ。

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マーヌムのゴールがカンプ・ノウに衝撃

アーセナルは前半の大半で押し込まれ、バルセロナにハーフタイムまでに18本のシュートを許した。それでも22分、劣勢の中でアウェーチームが先制した。クラブと代表で直近9試合12得点のアレッシア・ルッソが2人をかわして攻撃の起点となり、ケイトリン・フォードへクロス。フォードの至近距離からのシュートはカタ・コルに防がれた。

こぼれ球にいち早く反応したマーヌムが力強く押し込み、遠征した約1000人のファンは歓喜に沸いた。『ガーディアン』によると、水曜日に24時間のゼネストが行われたため、試合は木曜日に変更されていた。

ボンマティ投入でバルセロナが反撃

ミサ・ロドリゲスはシドニー・シェルテンライプの至近距離からのシュートを防ぐなど、立て続けのセーブでアーセナルのリードを守った。一方、前半アディショナルタイムにはグラハム・ハンセンのヘディングシュートがポストをたたいた。ペレ・ロメウ監督はバロンドールを3度受賞したアイタナ・ボンマティを意外にもベンチスタートとしたが、後半開始から1時間が経過する少し前に投入すると、試合の流れが変わった。

ボンマティ投入から3分後、エスメ・ブルフツが右サイドでフリーになっていたグラハム・ハンセンを見つけると、ノルウェー代表FWは内側に切り込み、カーブをかけたシュートでロドリゲスを破った。その後の66分、ルッソには勝ち越しの絶好機が訪れたが、シュートは枠を越えた。

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マーヌム、アーセナルの守備を誇る

この結果は、アーセナルがバルセロナを苦しめる力を改めて示すものとなった。アーセナルは2025年にリスボンで行われた決勝でも、スティナ・ブラックステニウスのゴールでバルセロナを破っている。試合終了後、マーヌムはDisney+にこう語った。「1-0でリードしていましたが、守備面では私たちの良いパフォーマンスだったと思います。たくさん走り、相手の攻撃を妨げられたと思います。アウェーでのバルセロナ戦で、かなり良い結果と言える勝ち点1を持ち帰れます」

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「ボール保持率は30％でしたが、チャンスをつくりました。前半にはケイトリン［フォード］に良いチャンスがあり、後半にはアレッシア［ルッソ］にもありました。全体として、アウェーでバルセロナを相手にこれだけ多くのチャンスをつくれたのは良いパフォーマンスです」

アーセナル、次はリヨンとロンドン・シティ・ライオネセスとの対戦へ

この勝ち点1により、アーセナルは準々決勝に直接進出できるリーグフェーズの上位4位以内に復帰。来週対戦する首位リヨンとの差は勝ち点2となった。

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一方、国内での成績には依然として懸念が残る。アーセナルはWSLで6位につけ、首位マンチェスター・シティとは勝ち点12差だ。マーヌムは「日曜日はロンドン・シティ・ライオネセスとの試合ですが、もちろん今回の試合を足がかりにしていきます」と付け加えた。