カンプ・ノウで珍しい一致…バルセロナのスター選手たちがこの選手の獲得を強く求めている

アトレティコ・マドリードのアルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスは、来季獲得を検討中のバルセロナで、選手たちから幅広い支持を得ている。

スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」によると、ガビ、ダニ・オルモ、パオ・コパルシ、ロナルド・アラウホ、マルク・ベルナルは、26歳のアルゼンチン人FWの加入に熱意を示し、ロッカールームでは珍しく意見が一致したという。

最後にコメントしたハビはスペイン代表合宿中、「RAC1」のインタビューで「W杯選手で欲しいのは誰か」と問われ、即座に「アルバレス」と答え、その情熱と闘争心を称えた。

一方、パウ・コパルシは『ムンド・デポルティーボ』に「彼はバルセロナにふさわしい世界クラスのフォワードで、誰もがその能力を知っている」と話し、対戦の難しさを強調した。 「一瞬も気を抜けない。常にスペースを探しているから」

ロナルド・アラウホは「彼は世界最高のフォワードの一人。そんな選手がチームにいてほしい」と語り、アトレティコ・マドリードの反感を買った。

マルク・ベルナルも『ARA』のクイックインタビューで「アルバレスと契約するべき」と明言。ダニー・オルモは「チームを強化する補強は常に歓迎される」と間接的に支持した。

こうした意見は「ムンド・デポルティーボ」のアンケートでも裏付けられ、来季補強候補としてアルバレスに36.32％が投票した。

この称賛はスペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督にも共有されている。W杯中、ラジオ局「コペ」のインタビューで「他国の代表で1人選べるとしたら？」と聞かれた際、監督はこう答えた。 「ジュリアン・アルバレスを選ぶ。彼は素晴らしい選手だ」と語り、「チームに完全に溶け込むだろう」と続けた。

ただし、アルバレスは2030年6月までアトレティコ・マドリードと契約しており、違約金は5億ユーロに設定されているため、交渉は困難を極める見込みだ。

バルセロナスポーツ部門は、ロッカールーム内での評価と彼の決定力を踏まえ、攻撃陣強化の有力な選択肢だと確信している。