ヴィレム・ファン・ハネヘムが、カンプ・ノウでの喜び方をめぐる批判を受けたセム・ステインを擁護した。デ・クロンメは、フェイエノールトのMFをめぐる騒ぎがまったく理解できないと、アルヘメーン・ダフブラットのコラムで記している。

ステインは週中のチャンピオンズリーグで、FCバルセロナ戦（1-5で敗戦）において一矢報いるゴールを決めた。得点後には大きな喜びを見せたが、これがオランダ国内で多くの批判を招いた。当の本人もすぐに言い返している。「その人たちは、自分で一度カンプ・ノウで点を取ってみればいい」と、彼はESPNに語った。

「フェイエノールトの選手として、カンプ・ノウでバルセロナに1-5で敗れたにもかかわらず、自分たちは正しい道を進んでいると言うのなら、その4日後に0-7で試合に勝てれば気分はいい。そうなれば、ひとまずはくだらない雑音から逃れられるからね。もっとも、そういうものは決して遠くにはないのだが」と、ファン・ハネヘムはコラムで書いている。

「フェイエノールトはPECズウォレよりはるかに良かったし、0-7で勝つことなんて毎週できるものではない。ならば喜んでいい。セム・ステインは、自分の喜び方が厳しく見られることを分かっている。スペインで0-4とされている場面でそれをやるのは許されないと人々は言ったが、そんなことは彼自身が決めることだ」と、82歳の元サッカー選手は考えている。

「プレーしたい、点を取りたいと思っていて、そしてカンプ・ノウで実際に点を取ったのなら、自分が感じた通りにしていい。この場合は喜ぶことだったというだけだ。放っておけばいい」デ・クロンメはそのほか、試合を必要以上にあおることにもほとんど理解を示していない。「それについて私が本当にかなり特別だと思うのは、5位と8位が対戦するだけで、あの放送局はそれをすでにスーパー・サンデーだの何だのと銘打って宣伝することだ」

「彼らは何もかも大げさに仕立てる。アマチュア相手のカップ戦ですら何週間も前から大々的に告知されるし、どこまででもやる。そして、カンプ・ノウでゴールを決めた後にステインが喜ぶ。フェイエノールトの選手でそれができる者はそう多くないだろうに、それでも彼は笑顔ひとつ見せず自陣へ走って戻らなければならないというわけだ」と、彼は締めくくった。