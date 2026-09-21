元レアル・マドリードおよびバルセロナのスターであるルイス・フィーゴが、カタルーニャ地方の新聞「スポルト」が掲載した短いインタビューに応じ、その中で自身の好みや現役時代の思い出、さらには現在注目している選手たちの名前を明かした。

フィーゴはサッカー史上最高の右ウイングの一人とされており、その名はスペインサッカー史上最も物議を醸した移籍の一つと結びついている。カタルーニャのクラブの経営陣がスポーツ面でも経済面でも自身を十分に評価していないと感じ、バルセロナを離れてレアル・マドリードに加入したのだ。

このポルトガル人選手のレアル・マドリードへの移籍は、フロレンティーノ・ペレスが白い巨人のクラブ会長に就任してから初の大型契約であり、そのために彼は長期間にわたってファンとメディアの嵐の中心に立たされることとなった。

数日前、フィーゴはスペインのラ・リーガがニューヨーク市で開催したイベントに、EA SPORTSのゲームのワールドプレミアを記念して参加し、ブラジル人のマルセロ、同じくブラジル人のリバウド、アルゼンチン人のハビエル・マスチェラーノといった同大会のレジェンドたちと顔をそろえた。

イベント終了後、元バルセロナおよびレアル・マドリードの選手であるソフィア・ラミレスがフィーゴに手短なインタビューを行い、後に自身のソーシャルメディアのアカウントで公開した。

リバプールとサン・マメス

最初の質問は、最も感銘を受けたファンの雰囲気に関するものだった。ラミレスは、特別な印象を残したスタンドやスタジアムについて彼に尋ねた。少し迷った後、フィーゴはこう答えた。「いつも難しい質問だけど、たぶんリバプールかな」。

スペイン国内で記憶に残る最高のスタジアムについて、特に雰囲気の面で尋ねられると、彼はバルセロナとレアル・マドリードのスタジアムを除外し、こう述べた。「たぶんサン・マメスだね」。これは熱狂的なファンの雰囲気で知られるアスレティック・ビルバオのスタジアムを指している。

フィーゴはまた、暮らすのに最も好きな都市を明かし、一言でこう答えた。「リスボン」。その後、ラミレスはそれを「とても美しい場所」と評して同意した。

パウレタが最高のチームメイト

現役時代に共にプレーした最高のチームメイトについて、フィーゴは数多くの素晴らしい仲間に恵まれたと認めつつも、同郷のペドロ・パウレタを選んだ。

このポルトガル人スターはこう語った。「おかげさまで、僕はとても良いチームメイトに恵まれた。みんな素晴らしかったからね。でも一人選ばなければならないなら、パウレタと言うよ」。

ピッチ上で対戦した最も手強い相手については、フィーゴはブラジル人とイタリア人のディフェンダー、ロベルト・カルロスとパオロ・マルディーニを選んだ。この二人が持つ力強さ、スピード、経験、そして攻撃陣の脅威を封じる能力ゆえだ。

自身が決めた最高のゴールについて尋ねられると、彼はあまり迷うことなく、ゴール数が少ないことで選択が容易になると説明した上で、ヨーロッパ選手権でポルトガル代表としてイングランドのゴールに決めた得点を挙げた。

フィーゴはこう語った。「簡単だよ。たくさんゴールを決めたわけじゃないからね。だから、ヨーロッパ選手権でポルトガル代表としてイングランド相手に決めたゴールを選ぶよ」。

ベリンガム、ムバッペ、ヴィニシウスがお気に入りに

インタビューの締めくくりに、フィーゴは現在お気に入りの選手のリストを明かした。そこにはイングランド人のジュード・ベリンガム、フランス人のキリアン・ムバッペ、フランス人のマイケル・オリセ、そしてブラジル人のヴィニシウス・ジュニオールが含まれていた。