フェイエノールトは水曜夜、チャンピオンズリーグの今季初戦で5-1の敗戦を喫した。敵地でFCバルセロナと対戦し、試合後にはGKチャルク・エルンストがサポーターから批判の的に。 FR12では、カンプ・ノウでの彼のパフォーマンスに厳しい評価が下された。

エルンストは4失点を許し、すべての失点が彼個人の責任というわけではなかったものの、多くのファンはこのドイツ人GKに完全に見切りをつけている。「このGKは、これで助かったと思えるボールをまだ一度も止めていない」と痛烈な声が上がる一方で、別のサポーターは「枠内シュートは全部ゴール。これはGKのパロディーなのか？」と書き込んだ。

フェイエノールトはこの夏、ティモン・ヴェレンロイターの後任としてエルンストを獲得したが、ドイツ人GKは最初の数カ月でまったく納得させられていない。「エルンスト、今回も君のミスじゃない。でも、いつになったら難しいボールを止めるんだ？」と疑問を呈するサポーターもいれば、別のファンは皮肉交じりに「エルンストは手を使っていいって、もう分かってるのか？」と反応した。

もっとも、エルンストへの厳しい批判に同調していない人たちもいる。「またここでエルンストのせいにしている人たちへ。彼に何ができた？ ワタナベがまた眠っていただけだ」と、ラフィーニャの3-0をめぐってフェイエノールトのフォーラムでは反対意見も出た。この場面ではバルセロナのFWがワタナベをあっさり振り切っていた。

「ワタナベは2失点に絡んでいる。本当にひどい試合をしている」という反応もあり、別の人物は「ワタナベはこの試合、完全に翻弄されている」と結論づけた。

批判が相次ぐ一方で、高い評価を受けたフェイエノールトの選手たちもいた。ルチアーノ・バレンテはボールを持った際の落ち着き、とりわけパスで印象を残し、その中には後にナチョ・フェリがゴールかと思われた場面につながる鋭い縦パスもあった。「バレンテはばかげているほど良いプレーをしている。ほぼノーミスの試合だ」とあるサポーターは書き、別のファンは簡潔に「バレンテは本当に金の価値がある」と評した。

また、ジヴァイ・ゼヒールも多くの称賛を集めている。このMFはバルセロナを相手にほとんど臆することなくプレーし、たびたび前への道を探り、前半にはシュートがサイドネットに飛んだ。「ゼヒールはなんて頼れるんだ」という声が上がる一方で、別のファンはその雰囲気に感銘を受け、「ゼヒールがまったく臆することなくプレーしているのは素晴らしい」と称えた。