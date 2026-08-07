バルセロナのクラブ首脳陣は、2027年夏に契約が満了する主力3選手との契約更新交渉を進め、女子チームの将来を確保する方向に動いている。

優先リストには、司令塔のパトリ・ギハーロ、鋭さを持つフォワードのエヴァ・パホル、そして傑出したサイドバックのエスメー・ブラウフスが名を連ねている。

また、カタルーニャの首脳陣は、ベテランディフェンダーのイレネ・パレデスについても、これまで見せてきた高いレベルを維持し続けることを条件に、契約延長の可能性を真剣に検討している。

こうした動きは、前回の夏の移籍期間中に主力スター3名、すなわちアレクシア・プテジャス、マピ・レオン、オナ・バトジェが衝撃的な形で退団したことを受け、チームの結束を維持しようとするクラブの戦略の一環である。

こうした喪失にもかかわらず、関係者はヨーロッパの舞台で最も強力なスカッドの一つを保有しているという大きな自信を示している。

移籍市場が異常なほどの高騰を見せる中、バルセロナは例外的な補強を行う可能性も排除していない。それは先頃、ブラジル人スターのキャロリーヌ・ニコリを獲得したことでも証明されている。

もっとも、クラブの哲学は経験と若さの融合に立脚しており、有望な若手への投資を通じて、チームの全ラインを包括的にカバーすることを目指している。

一方、バロンドールを3度受賞した中盤のスター、アイタナ・ボンマティの健康状態については、クラブはピッチ復帰の具体的な時期の公表を拒否しており、最大の目標はシーズンの決定的な局面に理想的なフィジカルコンディションで到達させることだと強調している。

別の面では、バルセロナは若手有望株アイシャ・カマラが見せる目覚ましい成長に安心感を抱きつつも、移籍市場でオナ・バトジェの後任を獲得する可能性についても扉を閉ざしてはいない。