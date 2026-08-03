バルセロナは、エースであるフェラン・トーレスの去就をめぐり、深刻な難局に直面している。スペイン代表として2026年ワールドカップを制した立役者であるトーレスは、契約更新の合意に至らないまま、カタルーニャのクラブとの契約最終年に突入しており、そんな折、同フォワードの獲得にパリが本格的な関心を示しているとの報道が高まっている。

ジャーナリストのニル・ソラは番組「エル・ラルゲロ」で、バルセロナのフロントがトーレスの契約更新を、リーガ・エスパニョーラの開幕後となる9月まで先延ばしする意向であると明らかにした。これはクラブの移籍市場での動きを制限するファイナンシャル・フェアプレーのルールを順守するためだという。

財政面の問題がバルセロナの立場を難しくしている。というのも、クラブは選手の前所属クラブであるマンチェスター・シティに800万ユーロを支払わなければならず、加えて新契約でトーレスの給与を引き上げる必要があるからだ。財政的制約により、現時点で正式なオファーを提示することは不可能となっている。

マンチェスター・シティから5500万ユーロで加入したトーレスは、とりわけポーランド人のロベルト・レバンドフスキが退団した後、バルセロナの攻撃陣における要となっており、その喪失は競技面・財政面の両方でクラブにとって甚大な損失となる。

バレンシア出身のこのフォワードの株は、2026年ワールドカップでの活躍を経て大きく上昇した。同大会でスペインを歴史上2度目の優勝へと導いたトーレスは、欧州で最も求められるフォワードの一人となり、ビッグクラブからの魅力的なオファーへの扉が開かれることとなった。

こうした状況の中、バルセロナからトーレスを引き抜く最有力候補として浮上しているのがパリ・サンジェルマンだ。かつてスペイン代表で同選手を指導した経験を持つルイス・エンリケ監督は、卓越した柔軟性を備え複数のポジションでプレーできるスターを加え、攻撃陣を強化しようとしている。

もっとも、ラジオ局「カデナ・セール」の情報筋は、パリ側の関心が明白であるにもかかわらず、パリ・サンジェルマンが現時点でバルセロナに対して正式なオファーを提示していないことを認めている。一方でカタルーニャのクラブは、自軍の選手を安値で売却しないという姿勢を崩していない。

各種報道によると、バルセロナはトーレスとの契約を更新し、その財政条件を改善することを望んでいるが、ビッグスターとしての契約を提示するつもりはないという。選手はチームの主力選手としての地位に見合った報酬を得ることになり、ビッグスターと同等の水準ではないとされる。

契約最終年に突入したトーレスは、2027年1月以降、フリーの選手として他のいかなるクラブとも交渉できるようになる。これによりバルセロナは、手遅れになる前に事態を決着させるべく、時間との戦いを迫られている。

来季はトーレスにとってバルセロナでの6シーズン目となる。数々の浮き沈みを経験してきたキャリアだったが、先のワールドカップが彼を再び強く脚光の中に押し戻し、今夏の移籍市場における最も熱い案件の一つとなっている。