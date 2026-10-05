2030年ワールドカップ決勝の開催地争いは、マドリード、バルセロナ、カサブランカによる三つ巴の対決へと変わりつつある。サンティアゴ・ベルナベウとモロッコのグラン・スタッド・ハッサン2世に加え、スポティファイ・カンプ・ノウが開催候補として強力に浮上してきたためだ。

当初の計画では、決勝開催のスペイン側の選択肢としてマドリードが最有力に位置づけられていた。しかしモロッコはここ数か月でカサブランカを売り込む動きを活発化させており、一方でバルセロナも、2030年までに収容人数が約10万4000人に達すると見込まれる新スタジアムを前面に押し出し始めている。

カンプ・ノウには立候補を後押しする要素がある。最も顕著なのは大規模な収容人数とスタジアムの全面改修であり、加えて2029年のチャンピオンズリーグ決勝の開催も控えている。さらにバルセロナのジョアン・ラポルタ会長は、同クラブがワールドカップ決勝開催構想を支持すると表明し、同市は同大会を運営できると述べている。

これに対しマドリードの立候補は、歴史的な経験と、サンティアゴ・ベルナベウの先進的なインフラに依拠している。同スタジアムは大規模な改修を受け、累積投資額は2026年6月時点で約14億ユーロに達しており、加えてスタジアム周辺やそこへ至る交通手段の整備も進められている。

一方カサブランカは、マンスリアに建設されるグラン・スタッド・ハッサン2世という巨大プロジェクトを打ち出している。計画収容人数は11万5000人で、これにより3つのスタジアムの中で最大規模となり、モロッコの交通網、空港、鉄道への並行投資も進められている。

バルセロナが収容人数と改修を武器とし、マドリードがスタジアムの経験と既存のインフラを提示する一方で、カサブランカは巨大なスタジアム計画と広範な組織的な動きに賭けている。

最終決定は依然として国際サッカー連盟の手に委ねられており、開催の最終的なシナリオは2028年中に決まると予想されている。

これは、2027年3月18日にラバトで開催されるFIFA総会と同時期に重なる。同総会では連盟の会長選挙が行われ、ジャンニ・インファンティーノが新たな任期を目指す一方、3つの候補地は2030年ワールドカップ決勝の案件の決着を待っている。