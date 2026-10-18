カンブールGKのPK献上後、メールディンクがAZの勝ち点1を救う

AZは日曜日、敵地でSCカンブールと2-2で引き分け、勝ち点1を手にした。後半の大半を数的優位で戦いながら勝てなかったアルクマールのチームにとっては、痛い結果となった。レーワルデンでの試合終盤には、PKを巡る判定が大きな話題となった。

ホームのカンブールは理想的なスタートを切った。ジェイソン・チェカの見事なスルーパスを受けたニコラス・ビンダーが、ペナルティエリア内から決めた。AZも立て直し、25分にはペール・コープマイネルスのお膳立てからロ・ザンジェロ・ダールが同点ゴールを挙げた。

それでもカンブールは2-1とリードして前半を終えた。イリエス・ハマシュがペナルティエリア外からゴール右下隅を射抜いたのだ。フリースラント州のクラブの選手とサポーターにとって、大きな後押しとなる一撃だった。

AZは後半の立ち上がりにビハインドを解消できなかった。レーロイ・エヒテルド監督は試合開始から1時間余りが過ぎたところで動き、マテオ・チャベスに代えてマース・デ・ウィットを投入した。この時点でカンブールは、54分にデヴィド・ユージン・ブアが2枚目のイエローカードを受け、10人で戦っていた。

数的不利のカンブールは、それでも3-1に迫った。ハマシュが好位置から放ったシュートは、GKヤリ・デ・ブッセルに防がれた。一方のAZも、ワウテル・ゴースに代わって出場したデイヴ・クワクマンがペナルティエリア右側からシュートを放ったが、大きく右上に外れた。

その直後、AZはPKを期待したものの、エリヤ・ダイクストラの倒れ方はあまりに軽かった。一方、カンブールのサポーターの間では、番狂わせへの期待が高まっていった。AZは次第に圧力を強めたが、決定的なチャンスにはなかなかつながらなかった。

それでもAZは2-2に追いついた。クロスの際にGKタイス・ヤンセンがデ・ウィットの顔に接触し、VARの確認を経てPKが与えられた。メックス・メールディンクがこれを決め、AZに勝ち点1をもたらした。