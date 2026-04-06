カンブールの博士課程学生の金銭的な悩みが痛ましいインタビューで明らかになる：「これは決裂になる。彼は激怒している！」

あらゆる状況から、マーク・ディーマースも今夏、SCカンブールから退団する見込みだ。このチームの要である彼は、現在の所属クラブから新たなオファーを受けているが、ESPNの痛烈なインタビューによると、その内容に全く前向きな気持ちにはなれていないようだ。

カンブールはすでに昇格を確実なものとしており、クラブはエールディヴィジへの準備を進められる。 しかし、このフリースランドのクラブは深刻な財政難にも直面しており、質の高いチームを編成することは極めて困難な課題となっている。実際、オスカー・ショストランドはすでに200万ユーロでマルメFFへ売却されており、イスマエル・バウフの移籍交渉も進められている。彼に対しては、最高額の移籍金が要求されている。

現在、ディーマースの長期残留も非常に遠のいているようだ。「今、そのことについて私が何か言うべきではないと思う。クラブからオファーをもらったし、現時点ではそれだけにしておきたい」と、このミッドフィルダーはESPNのマーク・ファン・ライスワイクとのインタビューで語った。

「現時点では、まったく希望が持てない状況だ、いや、そうだな」とディーマースは認める。「今はあらゆる面で双方の考えがかけ離れているから、今後どうなるか様子を見ることになる。カンブールでエールディヴィジに昇格するのが一番望ましいか？ そうだ。だが、そのためにはあらゆる面でうまくいかなければならない。そうでなければ、私は自分の道を進むつもりだ」

ESPNのスタジオにいたハンス・クラアイ・ジュニアは、ディーマースのインタビューに非常に衝撃を受けた。「彼は激怒している！ 彼がこれまでに示してきた成果が評価されていないことに、かなり腹を立てているのがわかる。具体的な金額はわからないが、彼は評価されていないと感じているのだ。」

「もし今、どこかがオファーを出せば、彼もそれに応じるだろう」とクラアイ・ジュニアは言う。「そうなれば、彼は別のクラブへ移る。これは決裂のようだが、本当に痛ましい決裂だ。だってディーマースはあそこに本当にぴったりなんだ、あそこに本当にぴったりなんだ…」

トイン・ファン・ペペルストラテン氏は、カンブールが新スタジアムの建設費について「見当違いの過大見積もり」をしてしまい、その結果、現在財政難に陥っていると見ている。カンブールの負債額は、直近の決算発表時点で約4500万ユーロだった。

「シェーストランドをはじめとする移籍金の大部分は、やはり新たな選手への投資に充てることができると理解している」とクラアイ・ジュニアは述べた。「しかし、そうしなければ、来シーズンは開幕初日から最下位を転げ回る羽目になるだろう。」