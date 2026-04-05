カンセロ：「アトレティコ・マドリードは監督と同じように攻撃的なチームだ」

バルセロナのスター選手であるポルトガル代表のジョアン・カンセロは、土曜日に「リオ・エア・メトロポリターノ」スタジアムで行われたラ・リーガ第30節の試合で、アトレティコ・マドリードを2-1で下したチームの貴重な勝利についてコメントした。

カンセロはバルサの勝利に大きく貢献した。彼が放ったシュートはGKフアン・ムソに弾かれたが、そのボールがバルサのFWロベルト・レヴァンドフスキに当たり、ゴールネットを揺らして2点目を決めた。

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、元マンチェスター・シティのスター選手は、アトレティコ戦でのチームのパフォーマンスを称賛した後、水曜日に予定されているチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦での同チームとの対戦について言及し、記者会見で次のように語った。 「今回は違うものになると思う。どの試合も違うものだからね…でも、アトレティコには素晴らしい選手たちが揃っていることは分かっている。監督のスタイルからも分かるように、非常に攻撃的なチームだ」

カンセロは、勝利の鍵はバルサのサッカーを押し付けることにあると強調し、次のように説明した。「我々がすべきことは、試合を支配し、自分たちのスタイルを押し付けることだ。まだ終わっていない。このマインドセットを維持しなければならない。」

昨日の勝利により、バルセロナは勝ち点を76に伸ばし、リーガ・エスパニョーラの首位をキープ。2位のライバル、レアル・マドリードとは7ポイント差をつけた。