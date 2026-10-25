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ライブ
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

カンセロが退場に値したか：激しいタックルがクラシコで物議を醸す

バルセロナ 対 レアル・マドリー
バルセロナ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
スペイン

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レアル・マドリーのディオマンデとジョアン・カンセロの接触シーンが、バルセロナとのクラシコの一戦で物議を醸した。ポルトガル人サイドバックのスパイクの鋲によって、ディオマンデがふくらはぎに激しい接触を受けたにもかかわらず、ビデオ・アシスタント・レフェリー「VAR」による検証が行われなかったためだ。

スペイン紙「アス」は、この出来事が57分に起きたと伝えた。カンセロがタックルの際にスパイクの鋲でディオマンデの脚を負傷させたもので、両選手の接触がいかに激しかったかを浮き彫りにするシーンだった。

さらに「ディフェンサ・セントラル」は、この出来事の後、コートジボワール人選手が1分間ピッチを離れることを余儀なくされ、その後ビデオ技術による検証が行われないまま試合が続行されたと付け加えた。

このシーンは、クラシコにおける審判の判定をめぐる論争を再燃させた。とりわけ接触を検証するためのビデオ技術が介入しなかったことが問題視され、バルセロナとレアル・マドリーが激しく競り合い緊張感に包まれた一戦でのことであった。

一方、「アルチーボVAR」はこのシーンについてコメントし、カンセロは過度な力を用いることなく相手の脚にかかとで触れたものの、脚の後部に擦り傷を負わせたとの見解を示した。そして、主審を務めたマルティネス・ムヌエラが、イエローカードを提示しなかったことは重大なミスであると指摘した。

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