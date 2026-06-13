バルセロナに所属する32歳のポルトガル人選手、ジョアン・カンセロが、稀有な告白で人生最悪の時期を語った。彼は交通事故で母親を亡くした悲劇をどう乗り越えたか、母親を救おうと必死で車を持ち上げようとしたが無意味だったこと、 また2021年にマンチェスターで遭った強盗被害についても語り、その際に頭に永久的な傷跡が残ったことも明かした。

ポルトガルのラジオ番組『アルタ・デフェンサオ』で初めて公に心を開いたカンセロは、感情をこらえきれずに語った。 「それは私の人生を永遠に変えた瞬間でした。いくつかの出来事を覚えています。母の最後の叫び声、そして当時8歳だった兄の涙を。」

事故の詳細は不明だ。

彼は「母を救おうと車を持ち上げようとしたが、できなかった」と語った。 辺りは真っ暗で、高速道路の脇、崖っぷちの茂みの中にいた。全力で持ち上げようとしたが、できなかった。車を持ち上げるのは、まったく不可能なことだった」。

強盗事件

また、2021年にマンチェスターで遭遇した強盗についても語った。「背を向けた犯人に攻撃の機会があると判断し、 今思えば後悔しているが、彼の後頭部を殴り、ナイフを地面に落とした。それを蹴り飛ばした瞬間、鉄の棒で頭を殴られた」

カンセロは「今でも頭に残る傷はあの時のもの。8針縫った。気を失った。目が覚めると、ナイフが首に突き付けられていた」と語った。