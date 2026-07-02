ポルトガル代表DFジョアン・カンセロが今夏、サウジアラビアのアル・ヒラル退団を強く希望し、クラブ経営陣と対立している。

スペイン紙「スポルト」によると、カンセロは代理人を通じてアル・ヒラルに最終年の契約満了意向を伝達。2026年W杯後にバルセロナへ移籍できるよう交渉開始を要求した。

バルセロナは移籍に前向きで、カンセロを右サイドバックの補強候補筆頭と位置づけ、すでに2年契約で基本合意している。

交渉がワールドカップ後に進展しない場合、カンセロは強硬手段も辞さない構えだ。自身の将来はカンプ・ノウにあると確信しており、アル・ヒラル経営陣に直接働きかけてでも移籍を推進するつもりだ。

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同紙によると、カンセロはバルセロナ加入のため金銭面で譲歩しており、以前インテル・ミラノのより好条件なオファーを断ったほか、移籍を円滑にするために減給にも同意していた。この姿勢が、バルセロナ首脳陣の完全移籍への意欲を強めた。

一方、アル・ヒラルは移籍金1000万ユーロ以上を要求。2年前に2000万ユーロ超で獲得し、新シーズンのプレシーズンメンバーにも含まれているためだ。

カタールW杯終了後、交渉は最終局面に入る見通しだ。バルセロナは移籍実現に強くこだわり、カンセロもラ・リーガ復帰を熱望。一方、アル・ヒラルは最大の経済的利益を得ようとしており、結論は先送りされている。