ポルトガル代表のジョアン・カンセロを呼び戻そうとするバルセロナの取り組みに、大きな追い風が吹いた。ベテランのサイドバックがサウジアラビアのアル・ヒラルとの契約を解消することに成功し、フリーの選手となったことで、完全移籍でのカタルーニャのクラブ復帰への道が開かれたのだ。

スペイン紙「ムンド・デポルティボ」が伝えたところによると、32歳のカンセロは、契約が残り1シーズンとなっていたアル・ヒラルとの立場を確定させ、来週の火曜日にバルセロナに到着し、移籍手続きを完了させて新契約に署名する見込みだという。

バルセロナは、チーム加入以降に見せてきたパフォーマンスを受けて、この選手を引き留めたい意向だった。左サイドでのプレーによりドイツ人指揮官ハンジ・フリックを納得させることに成功し、フリック監督は選手のチーム残留を求めており、カンセロは新シーズンの構想における重要な選択肢の一つとなっている。

この移籍は当初、バルセロナの財政に負担をもたらすと見られていた。アル・ヒラルが移籍市場の開幕時に選手の価値をおよそ1000万ユーロと設定していたためだが、最近の展開が交渉の道筋を完全に変えることとなった。

サウジのクラブを離れたいというカンセロの意向に加え、アル・ヒラルの登録リストにおける外国人選手の多さ、そしてイタリア人指揮官シモーネ・インザーギとの関係の悪化が、契約解消に至る要因となった。これにより選手は移籍金なしで移籍可能となり、バルセロナにとっては可能な限り低いコストで移籍を完了させる機会が生まれ、ポルトガル代表のサイドバックにとってはカタルーニャのクラブとの契約条件や給与を改善する余地が得られることになる。

報道によると、バルセロナはカンセロに2シーズンの契約を与える計画で、これは32歳という年齢にもかかわらず、求められる貢献を果たせるという選手への信頼を反映した動きである。

これはカンセロがバルセロナのユニフォームに袖を通す3度目となる。2023-2024シーズンにはレンタルでチームでプレーし、その後2025-2026シーズンの後半に再びチームに復帰しており、最近の展開が最終的な残留への道を開くことになった。

カンセロはバルセロナと特別な関係を有しており、発言やソーシャルメディア上の投稿を通じて、カタルーニャのクラブへの愛着を幾度となく隠さずに示してきた。過去2度の在籍がいずれもレンタルにとどまっていた中で、今や完全な契約で「カンプ・ノウ」に腰を落ち着けたいという願いを叶えることに近づいている。