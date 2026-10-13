リバプールとニューカッスルで活躍した元イングランド代表FWアンディ・キャロルが、数年前に自身が受けた性的暴行の詳細を明らかにした。加害者の身元が公表された後に多くの支援を受けたものの、事件の影響は今も自身を追い続けていると強調。この件は、一部の選手が表舞台から離れた場所で経験している痛ましい出来事に、再び光を当てることとなった。

現在37歳のキャロルは、ジャーナリストのピアーズ・モーガンが司会を務める番組「フットボール・アンセンサード」に出演し、この出来事が長い間自分を悩ませ続けてきたことを説明。自分に暴行を加えた人物の名前が公表されるのを不安な気持ちで待っていたが、ついにその身元が明らかになると、その後はパニックと孤立の状態に陥り、誰とも話したくなくなったと語った。

事件が起きたのは、ニューカッスル・ユナイテッドの試合の翌晩のこと。キャロルは知人の一人をボクシングの試合観戦に招いたが、酒を飲んだ後に目を覚ますと、その人物が自分に性的暴行を加えようとしているところだった。

同選手は著書「オウニング・イット」でこの出来事の詳細を明かし、加害者に抵抗し、力いっぱい突き放したと説明している。

キャロルは、自分に暴行を加えた人物が振付師でダンサーのケビン・アダムスであることを明らかにした。アダムスはチェルムズフォード刑事法院で有罪判決を受け、2023年に20カ月の実刑を言い渡され、性犯罪者名簿にも登録された。

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報道によれば、アダムスは自らを被害者として見せようとしたが、裁判官はその主張を退け、作り上げられた話だと指摘した。

キャロルは自身の経験について「乗り越えられないことというものがある。あれを乗り越えることは決してないだろう」と語り、真実が知られるようになったことで多少の安らぎを感じており、自分が経験したことを理解してくれる人たちからの支援を得られたと付け加えた。

また、加害者の名前が公表されたことは自分にとって非常につらい瞬間だったと説明。真実がいつ公になるのかを長い間考え続けてきたという。

さらに驚くべき事実として、イングランド6部リーグでプレーするダゲナム&レッドブリッジに所属する同FWは、著名な選手たちが自分に連絡を取り、同じような経験をしたと打ち明けてきたことを明らかにし、サッカー界の内部から電話や励ましのメッセージを受け取ったと述べた。

そして、届いた数百通のメッセージが、こうした経験が沈黙の中に閉じ込められたままにならないよう、公の場で語る勇気を与えてくれたと付け加えた。

キャロルはまた、ニューカッスル在籍時に過ごした困難な時期についても振り返り、舞台裏で自分が経験していたことが影響を及ぼしたこと、そして当時は必要としていた支援を得られていると感じられなかったことを説明した。しかし、今は状況が変わったと強調。チームメートやコーチングスタッフ、そして連帯の意思を表明してくれたサポーターからの支えを得られているという。