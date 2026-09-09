Bildによると、BVB首脳陣はサンチョの再復帰の可能性をめぐって、かなり意見が分かれていたという。今夏は攻撃陣の補強ニーズが実際にあり、直近ではヤニス・コンスタンテリアスの重傷もあった。HSV戦で負った前十字じん帯断裂により、同選手は数カ月にわたって離脱する見通しだ。ただ、そのギリシャ人選手の穴は、アーセナルからレンタルで獲得したイーサン・ヌワネリによって埋められた。

火曜日に行われたチャンピオンズリーグ初戦のビジャレアル戦で、コンスタンティノス・カレツァスが倒れ込んだことで、否応なくこんな疑問が浮かんだ。もし彼もコンスタンテリアスのように戦線離脱を強いられることになった場合、2人目の若きギリシャ人を誰が埋めるのか、ということだ。

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ジェイドン・サンチョの再復帰はあるのか？

そして、BVBを取り巻く世界では、ごく自然にサンチョの名前が思い浮かぶ。かつてドルトムントでメガタレントからプレミアリーグへの8500万ユーロ移籍を果たすまでのブレイクを遂げた選手だからだ。両者の関係が完全に途切れることはなく、サンチョは2024年初めに半年間の形でBVBへ復帰し、チャンピオンズリーグ決勝進出にも貢献した。

では、2度目の呼び戻しも実現し得るのだろうか。利点はある。まだ26歳のサンチョは現在フリーであり、移籍金なしで獲得できる状況だ。

しかし、Bildによれば、スポーツ担当取締役のラース・リッケン、スポーツディレクターのオーレ・ブック、取締役のカーステン・クラマー、会長ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ、アドバイザーのマティアス・ザマーらBVB幹部の検討では、この元イングランド代表23試合出場の選手に関してはデメリットが上回ったようだ。

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ジェイドン・サンチョ：ドルトムント退団後は停滞

サンチョのキャリアは、最初にドルトムントを離れて以降、停滞している。マンチェスター・ユナイテッドでは継続的に地位を築くことができなかった。レッドデビルズからは3度のレンタル移籍に出されたが、BVBに加えてチェルシー、アストン・ビラも、サンチョを引き留めることはできなかった、あるいはそうしようとはしなかった。

ピッチ上のパフォーマンス、あるいは財政的な条件、もしくはその両方が、単純に十分な説得力を持たなかったのだ。加えて、サンチョのプロ意識と規律面にも疑問がある。

こうした比較衡量の結果、BVB内部ではすでに決断が下され、ジェイドン・サンチョの件は完全に棚上げされたとみられている。

サンチョは2017年夏、17歳でマンチェスター・シティの下部組織からBVBに加入した。そこでこのウインガーは急成長を遂げ、公式戦158試合で53得点67アシストという見事な数字を記録。2021年にはドルトムントの一員として国内カップ優勝も果たした。だがイングランドでは、これまでのところ高い期待に応えられていない。マンチェスター・ユナイテッドとの契約満了により、7月1日からフリーとなっている。



