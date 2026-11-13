共有 GOALをGoogleでフォロー

ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、選手の健康を常に最優先すると強調し、欧州クラブとの緊張を和らげようとした。日本との親善試合を前に、イタリア人指揮官は、今回の代表活動期間が当落線上の選手にとって自身の長期的な構想に食い込む最後の機会になるとも明かした。

広告

選手の安全を最優先に

欧州の強豪クラブが懸念を強めている代表選手の身体的負担について、アンチェロッティ監督は正面から応え、明確に保証した。経験豊富な指揮官は、ブラジル代表が代表活動期間中に選手のコンディションを危険にさらすことは決してないと強調。シンガポールで報道陣に対応し、出場時間に関するあらゆる判断は厳密なデータに基づき、選手を万全の状態でクラブに戻すという方針に沿って下されると明言した。

「常に最優先なのは選手の健康だ。コンディションが100％なら練習する。100％なら試合に出る。そして、その点を踏まえて出場時間を管理している。ブルーノは今週、違和感があったため練習しなかった。今は問題なく、プレーできる。いつまでプレーできるか？ それは分からない。状態を見極めるし、練習でも試合でも走行距離を管理するために必要な情報は常にすべてそろえている。クラブは代表チームに選手を送り出すにあたり、安心していい。誰にとっても最優先なのは選手の健康だ。私たちは常に、選手をプレーできる状態で、けがなくクラブに戻したいと考えている」とアンチェロッティ監督は説明した。 Globoが伝えている。

試行錯誤の時期は終盤へ

選手の状態に関する説明に加え、アンチェロッティ監督は戦術面での大きな方針転換も示した。前回のワールドカップ後に指揮を執って以来、さまざまな親善試合を通じて幅広い選手を見極めてきた。しかし、試行錯誤の期間がまもなく終わることを認めた。2027年3月からは、次のコパ・アメリカに向けてチームの連係を深め、先発メンバーを固めることに重点を移す。

「我々には非常にレベルの高い選手たちがいる。選手層が厚いポジションもあれば、やや手薄なポジションもあるが、時間はある。ワールドカップ後のこの期間についての評価は非常に前向きだ。見てきた選手の中には今回ここにいない選手もいる。次回は入るかもしれないが、その数は多くない。グループはほぼ固まっている」と語った。

広告 広告

日本戦で戦術面の試みも

テスト期間の終了が近づいているとはいえ、シンガポールで行われる日本との次戦でも、興味深い戦術的な試みが見られそうだ。アンチェロッティ監督はラヤンを、ヴィニシウス・ジュニオール、ハフィーニャ、エステヴァンによる非常にスピードのある攻撃陣のすぐ後ろに置き、より前方の中盤の役割で起用する考えだ。さらに、コーチングスタッフが中盤の選択肢を固めるため、マルロン・ゴメスをより低い位置の守備的MFとして見極める見込みだ。

Related Topics

次の試合 JPN 親善試合 05:15 BRA 視聴する

「今回のFIFAデーで終わるテストの時期だ。次回はグループをもう少し絞る。この期間に若い選手たちについて多くの情報を得られた。才能にあふれ、非常に献身的な若い選手たちがいると分かったことは、将来への自信につながる」とアンチェロッティ監督は述べた。

サポーターへのメッセージ

アンチェロッティ監督は、母国ブラジルのサポーターの熱意にも言及した。多くのファンがシンガポールでの試合を見るために早朝に起きることになる。それでも、時差にかかわらず代表チームに注がれる「素晴らしい」情熱を挙げ、視聴を呼びかける必要はないと語った。指揮官は、その声援にふさわしいプレーを見せると約束した。

広告

「私から何か言う必要はない。ファンが代表チームを見るためにとても早く起きることは知っている。ブラジル代表はファン、特にブラジルのファンから素晴らしい愛情を受けている。他の国ならファンに早起きを促す必要があるかもしれないが、ブラジルでは必要ない。彼らは代表チームを身近に感じ、応援したくて試合を見る。そして代表チームはいいプレーをする」とアンチェロッティ監督は締めくくった。