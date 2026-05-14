ブラジルサッカー連盟は木曜日、カルロ・アンチェロッティ監督が2030年まで契約を延長したと発表した。

アンチェロッティは「1年前にブラジルで仕事を始め、サッカーがこの国でどれほど大切かを痛感した。代表を世界最高レベルに復帰させるため努力し、CBFともさらに上を目指すことで合意した」と語った。

「より多くの勝利、より多くの時間、より多くの努力。今後4年間も共に歩むことを発表でき、大変嬉しく思います。2030年のワールドカップまで共に戦います。CBFの信頼に感謝します。ブラジル、温かい歓迎とすべての愛に感謝します。」

この延長は既報通りで驚きはない。米メディア『The Athletic』は2月、来年のW杯後に満了する契約が延長間近と伝えていた。

アンチェロッティは2023年5月、ドリヴァル・ジュニオールの後任としてブラジル代表監督に就任。当時代表は南米予選4位だった。

アンチェロッティ就任後も順位は上がらず、ブラジルは5位で予選を終え、史上最低の順位を記録した。代表監督として10試合を指揮し、5勝2分3敗。

ブラジルはスコットランド、ハイチ、アフリカネイションズカップ準優勝国モロッコと同組。このグループの結果はオランダが属するグループFと直結する。1位突破ならオランダはグループCの2位と、2位ならグループCの1位と対戦する。