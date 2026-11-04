PSVは水曜夜、チャンピオンズリーグで非常に悔しい敗北を喫した。ピーター・ボス監督率いるチームはホームでクラブ・ブルッヘに1-2で敗戦。PSVが与えたスペースを相手に巧みに突かれ、アイントホーフェンでは元アヤックスのカルロス・フォルブスが決勝点を挙げた。

アイントホーフェンでは試合前からオープンな展開が予想されていたが、その通りに前半はチャンスが相次いだ。最大の決定機を迎えたのはセルジーニョ・デスト。イヴァン・ペリシッチの見事なパスを受けてゴールへ単独で迫ったものの、シュートが弱く、ヤン・ゾマーに防がれた。

PSVがやや優勢だったが、25分に突如先制を許す。ホアキン・セイスのクロスを、好調のニコロ・トレソルディが鮮やかなヘディングで決めた。ボス監督率いるチームには痛手となったが、その後はさらなる失点を免れた。フォルブスが2度にわたってコヴァルと1対1になったものの、フィニッシュを欠く。最初のシュートは大きく枠を越え、続くシュートはチェコ人GKに当たった。

一方のPSVも時折チャンスをつくった。ルベン・ファン・ボメルのスピードが武器になったものの、アイントホーフェンのチームはそれを十分に生かせない。デストが見事なプレーから同点に最も近づいたが、またしてもゾマーに阻まれた。

後半、PSVには戦い方の変更が求められ、その結果、ピッチにはさらに大きなスペースが生まれた。クラブ・ブルッヘは攻守の切り替えからリードを広げる絶好機を何度も迎えたが、ベルギーのチームは最後の局面で驚くほど精度を欠く。その代償をすぐに払うことになった。54分、佐野航大のシュートが相手に当たってコースを変え、PSVが1-1に追いついた。

努力が報われたPSVには、試合をさらに自分たちのものにする時間も十分に残っていた。チームは総攻撃を仕掛けたが、守備もサッカーの一部であることを忘れていた。マイナンスが痛恨のボールロストを犯すと、1本の縦パスで完全に守備を崩され、俊足のフォルブスに決められた。1-2。

終盤、PSVは逆転を目指してあらゆる手を尽くしたが、かなわなかった。エスミル・バイラクタレビッチのFKもゾマーに防がれ、これが最後の見せ場となった。クラブ・ブルッヘが勝利を収め、PSVにとってチャンピオンズリーグのプレーオフ進出は極めて厳しい課題となった。