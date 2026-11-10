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マンチェスター・シティの元アシスタントコーチ、カルロス・ビセンスが、リーグ・アンのリヨンの新監督に就任した。ポルトガルのブラガを解任されてからわずか3週間での就任となる。43歳のスペイン人指揮官は、先週、少年時代から縁のあるスポルティングCPの監督に就任するため退任したパウロ・フォンセカの後任として、グルパマ・スタジアムで指揮を執る。

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退任したポルトガル人指揮官の後任にスペイン人監督

ビセンスは10月20日にブラガの監督を解任されてから1カ月足らずで、再び指揮を執ることになった。解任時、ポルトガルの同クラブは国内リーグで8位につけていた。フォンセカはリスボンへの復帰を打診され、これを受け入れた後、先週、フランスでの約2年間の活動に終止符を打った。新監督とともに、スタッフのマリオ・エンギダノス、ランデル・イサ・ガルシア、ジョルディ・リエ・フェルナンデス、ラミロ・マリンもリヨンに加わった。

フランスのクラブが監督選任の理由を説明

スペイン人指揮官のビセンスは昨夏、ブラガで初めてトップチームの監督に就任し、76試合で41勝19分け16敗を記録した。それ以前はマンチェスター・シティで8年間を過ごした。2017年に育成年代のコーチとして加入し、U-18チームの監督を経て、2021年にペップ・グアルディオラ率いるトップチームのスタッフへと昇格。アシスタントコーチとセットプレーの専門担当として、プレミアリーグ2度の優勝に加え、チャンピオンズリーグ、FAカップを制した歴史的な3冠達成に貢献した。

元マンチェスター・シティのコーチをフォンセカの後任に選んだ理由について、リヨンの公式声明は次のように説明した。「新監督を探すにあたり、オリンピック・リヨンはスポーツ面でのプロジェクトの継続性を優先事項の中心に据えていた」「そのためクラブ首脳陣はカルロス・ビセンスを選んだ。彼の試合へのアプローチ、高い基準、選手育成の重視は、クラブの目標と完全に一致している」

新監督が早速、意気込みを表明

就任発表後、ビセンスはXで、すぐに監督業へ復帰する機会を与えたクラブ首脳陣に感謝を述べた。「リヨンに加わることができ、うれしく、誇りに思う。信頼してくれたクラブと、温かく迎えてくれた皆さんに感謝したい」

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チームやファンと顔を合わせることを楽しみにする43歳の指揮官は、こう付け加えた。「今日から、最大限の熱意と意欲を持って仕事に取り組む。サポーターの皆さんとともに初戦を迎えるのが待ちきれない」

中断期間明けにリール戦

ビセンスは火曜日に初めて練習を指揮し、11月の代表戦による2週間の中断期間を使って、練習場で自身の戦術を浸透させる。引き継ぐリヨンは現在、リーグ・アンで5位、ヨーロッパリーグのリーグフェーズで13位につけている。スペイン人指揮官は、11月21日（土）にフランス1部リーグが再開し、リールと対戦する一戦で、就任後初めて公式戦の指揮を執る。