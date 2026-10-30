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マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティでプレーしたカルロス・テベスが、物議を醸したマンチェスター市内のライバルクラブへの移籍後、ギャリー・ネヴィルに抱いた強い敵意を明かした。アルゼンチン人FWは、オールド・トラッフォードを離れてエティハド・スタジアムへ移った後、かつての主将から公の場で批判され、激怒したと認めた。

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マンチェスターのライバルクラブへ移籍

テベスは2009年、マンチェスター・ユナイテッドから地元の宿敵マンチェスター・シティへ移籍し、イングランドサッカー界に衝撃を与えた。当時のシティはアブダビからの投資を受けたばかりで、プレミアリーグの既存の勢力図を覆そうとしていた。

テベスはオールド・トラッフォードでリーグ優勝2回とチャンピオンズリーグ優勝1回を経験し、大きな成功を収めていた。しかし、契約をめぐる激しい対立が、同じ街のクラブへの移籍を引き起こした。

アルゼンチン人ストライカーはサー・アレックス・ファーガソンに不満を抱いていた。2年間の期限付き移籍が終わった後に完全移籍で獲得するという口約束を、スコットランド出身の名将が破ったと主張していたためだ。この対立が険悪な形での退団につながり、テベスが監督を敬っていないと非難した元主将ネヴィルとの確執も長く続くことになった。

ネヴィルの非難とテベスの怒り

テベスとネヴィルの対立は、テベスの退団の仕方に問題があったと、サイドバックのネヴィルが公に主張したことに端を発する。両者の対立の深さは、リオ・ファーディナンドのYouTubeチャンネルで明らかになった。

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ファーディナンドはかつてのチームメイトに、「君と対戦した時、君はギャリー・ネヴィルを殺したいと思っていたよね」と語りかけた。

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テベスは笑みを浮かべて同意し、自身の怒りはクラブ上層部での実情をネヴィルが理解していなかったことによるものだと説明した。「ギャリーは、僕がファーガソンを敬っていないと言った。彼は僕のことを理解していなかった。状況を理解していなかったんだ」とテベスは答えた。

テベスは関係が壊れた責任は元監督にあると明確に指摘した。「ファーガソンには、僕らが話した日から約束を守るまで、最大で6カ月あったと思う。でも、彼は守らなかった」とテベスは続けた。「それどころか、僕をベンチに置くようになった」

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忠誠心の欠如

ネヴィルは、テベスが同じ街のライバルへ移籍したことを決して許さなかった。元イングランド代表のネヴィルは後に、テベスがユナイテッドでの最後の日々に全力でプレーしなかったと非難。当時テベスの代理人を務めていたキア・ジョーラブチアンとの間で、テレビの生放送中に口論となった。

この移籍を振り返り、ネヴィルはマンチェスター・ユナイテッドでプレーする上での暗黙のルールについて、思いを明確に語っていた。「どうして最も近いライバルへの移籍を自ら画策したいと思うのか、理解できなかった」とネヴィルは以前に述べた。「当時シティはプロジェクトを進めていたが、僕らのレベルには到底達していなかった。理解できなかったよ、その忠誠心のなさが」

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さらに、こう付け加えた。「ユナイテッドに来たら、チームに溶け込み、クラブと固い絆を結ぶものだ。彼らのところへ行ってプレーするなんてできない。僕らがまだ君を必要としているなら、彼らのためにプレーすることはできないんだ」

プレミアリーグに残した功績

テベスはマンチェスター・シティでもすぐに存在感を示した。加入1年目には、ユナイテッドとのリーグカップ準決勝で、2試合合計3ゴールを挙げた。ただし、勝ち上がったのは最終的にユナイテッドだった。

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ロベルト・マンチーニ監督との対立が大きく報じられ、数カ月にわたってクラブを離れたものの、テベスは最終的にチームへ復帰した。シティが2012年に歴史的なプレミアリーグ優勝を果たすまでのシーズン終盤に重要な役割を担い、マンチェスターのサッカー界で変わりゆく勢力図の中心人物として、その功績を刻んだ。