ほんの2年前のことだ。ロベルト・アンドリッヒはドイツ中のサッカーファンの注目を集めた。自国開催のEUROで、当時の指揮官ユリアン・ナーゲルスマン率いるチームの全試合に、やや意外にも先発出場。ピンク色の髪で見た目にも強い印象を残し、プレー面でも妥協のない対人戦の強さで際立っていた。トニ・クロースとイルカイ・ギュンドアンという“芸術家”であり配球役でもある2人を後方から支え、DFBチームは後の欧州王者スペインに準々決勝で劇的な形で敗れた。

今やアンドリッヒは代表で求められる存在ではなくなっている。この夏のワールドカップに向けても、ナーゲルスマンから招集されなかった。そしてクラブでも見通しはますます暗くなっていた。6位に終わってチャンピオンズリーグ出場を逃した失望の前シーズン後、バイエルではカルレス・マルティネスという新監督がライン川のほとりで指揮を執ることになった。そしてこのスペイン人指揮官は、アンドリッヒを戦力の軸とは見ていないことを早々に明確にした。

8月中旬には彼から主将の腕章を外し、エドモン・タプソバに託した。マルティネスは「現時点では、彼はこの中盤のポジションでまず脇役の立場にある」と語り、さらにこう続けた。「少なくとも彼は今、自分がどういう立場にあるのか分かった。だからこそ、自分にとって何がベストで、我々にとって何がベストになり得るのかに備えることができる」。指揮官の視点から見た“みんなにとってベストなこと”が何かは、これで誰の目にも明らかだったはずだ。別れである。

アンドリッヒの状況は、かつてのレオン・ゴレツカのFCバイエルン・ミュンヘン時代を思い起こさせる。2024年夏、ゴレツカもまた、指揮官ヴァンサン・コンパニとそのほかのクラブ首脳陣からベンチ要員という見通ししか示されず、退団へと向かわせようとしていた。

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アンドリッヒの主将剥奪後、最初に動いたのは妻アリシアだった。夫の降格の知らせを当然ながら耳にしていた彼女は、たった一文だけを投稿した。しかも、カルレス・マルティネスのような監督にも問題なく伝わるよう、ふさわしくスペイン語でこう記したのだ。「カルマが片をつける」。その後、これがその件を指していたわけではないとSNS上で否定したが、そのことでむしろこの話題はさらに大きくなった。

アンドリッヒを巡る話はフランクフルト、ライプツィヒでも具体化せず

ロベルト・アンドリッヒは、おそらく妻と同じく、この新たな脇役に納得していなかった。そのため、報道によればアイントラハト・フランクフルトやRBライプツィヒといったブンデスリーガのクラブが好機を感じ取り、31歳の動向を探っていたという。ただ、先週末を前にしても話はまだ本格化しておらず、エルフェアスベルクとのブンデスリーガ開幕戦前に行われたカルレス・マルティネスの記者会見が、新たな話題を提供することになった。

監督は今季の役割についてアンドリッヒと話をしたのかと問われると、たどたどしい英語でこう返した。「正直に言って、彼とは話していない」。脇役という見通しに加え、監督との直接的なパイプもない。先週金曜の時点では、すべてがアンドリッヒの早期退団を示しているように見えた。

だがその後、バイエルのブンデスリーガ開幕戦エルフェアスベルク戦がやって来た。この試合でアウェーチームは2-3で敗れるまでの過程で、10分もたたないうちに0-2とリードを許していた。するとアリシア・アンドリッヒの“2度目の登場”があった。 kickerの「ペトコフが歴史をつくる：エルフェアスベルクにとってブンデスリーガ初ゴール」という投稿に彼女は「いいね」を付け、数時間後にそれを取り消した。アンドリッヒは90分間ベンチに座ったままで、昇格組相手にレバークーゼンの内容は最悪と言っていいものだった。そして少なくともその短い時間だけは、彼女はその状況を気に入っていたようだ。

ロベルト・アンドリッヒは再びバイエルに必要とされるのか？

失望の敗戦が、その直後にレバークーゼン首脳陣がアンドリッヒに対して見せた方針転換の理由だったのか。この問いに答えは出ないままだろうが、そう考えるのが自然だ。加えて、バイエルの守備的MFの1人であるエセキエル・パラシオスが、プレミアリーグ昇格組イプスウィッチへ去っていた。さらに中央の候補であるケネット・アイヒホルンも長期離脱となり、エキ・フェルナンデスもエルフェアスベルクで好調だったプレシーズンの流れをつなげられなかったことで、ロベルト・アンドリッヒは一気に再び必要な存在となった。「彼はここにいる。彼は我々のチームのリーダーだ」とカルレス・マルティネスは敗戦後に語った。そして「リーダー」という言葉は、突如として「脇役」とはまるで違う響きを帯びていた。

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もっとも指揮官は、自分の「アンドリッヒとは話していない」という発言が誤った言い回しだったことも明確にした。「そう、私はロベルトと話していないと言った。正しく言うべきだったのは、エセキエル・パラシオスが去ってから、まだ彼とあらためて話していない、ということだ」と土曜日に説明した。発言の後退に続き、月曜日には kicker が、ロベルト・アンドリッヒは劇的な方針転換の末にクラブを離れず、バイエルに残留すると伝えた。

アリシア・アンドリッヒが予告した通り、よく言われる“カルマ”がこの考え直しを後押ししたのかは疑わしい。サッカー界では多くのことが非常に速く変わり得る。そしてロベルト・アンドリッヒは、その次の証明になるかもしれない。ちなみにレオン・ゴレツカは、FCバイエルンで数カ月ベンチに座った後、2024年晩秋に再び注目の中心へと返り咲いた。前シーズンには突如として再びFCBのレギュラーとなり、その後アストン・ヴィラへ移籍した。ロベルト・アンドリッヒが今まさにそうであるように、言葉の上ではすでに“出口を示されていた”その2年後のことだった。