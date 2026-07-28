カルフィン・ステングスがAZと契約締結。復帰を決断する決め手となった人物を明かす

AZは、カルフィン・ステングスの加入をクラブの公式チャネルを通じて正式発表した。フェイエノールトからの加入となり、同クラブでは双方合意のうえで契約を解除していた。

左利きのステングスは先週からフリーとなっており、AZはその機会をすぐに生かした。先週金曜日にはすでに「極秘で」メディカルチェックを受けていた。

ステングスは公式チャネルを通じて「度重なる負傷に苦しんだ時期を過去のものにしたい。コンディションはいいし、全力でやっていきたい。純粋にサッカーを楽しみたい。それがここに戻ってきた一番大きな理由だし、もちろんユース時代に良い時間を過ごしたレーロイ・エフテルト監督の存在もある」と語った。

ステングスはAZの下部組織で育ち、最終的にトップチームで公式戦113試合に出場。その中で24ゴール22アシストを記録した。

2021年には1500万ユーロでOGCニースへ移籍した。しかし、大きな成功にはならなかった。2022-23シーズンにはロイヤル・アントワープFCへ期限付き移籍し、2023年夏にニースを完全に離れた。フェイエノールトが彼を獲得した。

好スタートを切った一方で、ロッテルダム南部での時期も最終的には期待外れに終わった。その一因には負傷の多さもあった。ステングスは昨季、レンタルでピサでプレー。今夏にデ・カイプへ復帰した後、契約を解除することが決まった。

ステングスは2019年11月、AZの選手としてオランダ代表デビューを果たした。その後は代表通算8試合に出場。オランダ代表での最後の試合は2023年11月のジブラルタル戦で、オランダは6-0で勝利し、ステングスはハットトリックを達成した。