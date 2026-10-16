カルバハル、ヘタフェ移籍の舞台裏とレアル・マドリード戦への思いを語る

スペイン人サイドバック、ダニ・カルバハルが、ヘタフェでの最初の日々について大きな喜びを表明した。金曜日の今日、チームの最新補強として正式に入団会見に臨んだ際の発言だ。

カルバハルは昨季終了時に契約満了に伴いレアル・マドリードを退団し、その後どのクラブにも加入していなかった。ただし本人は今日の会見で、チャンピオンズリーグを戦う財力を持つクラブからほかにもオファーを受けていたことに言及した。

カルバハルはチーム加入の舞台裏について、スペイン紙「マルカ」が伝えたところによると、次のように語った。「まず言いたいのは、今日ここにいられて本当に幸せだということ。このオファーをくれた理事会と会長に感謝している。この気持ちは双方で共有されていたと思う。だからこそ、私はヘタフェの選手としてここにいるんだ」

レアル・マドリードとの契約が満了した後の自身の状況について、選手はこう説明を加えた。「私の考えは環境を変えることを探すこと、もっと変わった国や別のリーグに行って新しい経験を積むことだった。しかし理想的な条件はそろわなかった。結局のところ、私の人生はサッカーであり、このスポーツに情熱を持ち、競い、プレーすることに突き動かされている。特に、望んでいた継続性を得られなかった2年間の負傷を経験した後ではなおさらだ」

スペイン人サイドバックは、ヘタフェを選んだ理由について続けた。「オファーが届いたとき、それは私と家族が求めていたすべての条件を満たしていた。だから非常に簡単な決断だった。違約金条項については、考えとしてはシーズンを通してここにとどまるということで、誰かが5000万を支払わない限り、冬に退団する選択肢はない」

交渉の経緯については、こう説明した。「交渉と契約成立に向けた選択肢の検討に満ちた1週間だった。私とクラブだけで決まる話ではなく、リーグ機構のサラリーキャップもあり、それが状況をやや複雑にする要因だった。しかし解決できたし、私たちは満足している」

前所属クラブであるレアル・マドリードとの対戦については、こう付け加えた。「実のところ、私が想像しているのは月曜日に監督が自分を起用してくれて、またプレーできることだけだ。今、頭の中にあるのはそれで、将来起こりうることについて心配はしない。プレーしたいし、ピッチに立ちたいという気持ちが非常に強い。ありふれた言葉に聞こえるのは分かっているが、本当のことだ」

さらにカルバハルは、ほかのオファーを断っていたことを明かし、こう説明した。「チャンピオンズリーグを戦うヨーロッパの強豪クラブからオファーを受けていた。しかし34歳になった今、優先されるのは妻と子どもたちだ。そしてこのプロジェクトは私を大いに動機づけてくれた」

チームにもたらせるものについては、こう語った。「自分を定義したり、どう貢献できるかを語るのは好きではない。監督が私に求めることを待ち、その指示に従いたい。ただ若い選手たちに対しては、ベテランとして、経験ある選手としての役割を果たし、彼らを助けようとしたい。活かすことのできる非常に優れた資質を持つ選手がいるからだ」

スペイン代表が優勝した前回のワールドカップについても触れ、自身はメンバーに入っていなかったことについてこう強調した。「ほかのファンと同じようにあの体験を味わった。この国が私にとって何を意味するか、そして代表のユニフォームを着ることが何を意味するかは誰もが知っている。招集されない瞬間が来れば、それで終わりだ。しかし、もう一度代表のユニフォームを着ることを断ることは決してない」

カルバハルは最後に、レアル・マドリードとの別れと新たな目標についてこう語り、話を締めくくった。「あの章は、素晴らしい別れの場を与えてもらった今年5月に閉じられたと思う。すべてのファンに感謝したい。サンティアゴ・ベルナベウが私に示してくれた敬意を目にできたので、人生で最も幸せな日の一つだった。そして今、私に迷いはない。ここでは両手を広げて迎えてもらった。唯一の目標はチームを助け、リーグでの残留を確保することだ。そして、国王杯とヨーロッパ・カンファレンスリーグの両方でより大きな目標を夢見てもいいじゃないか」