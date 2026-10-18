ヘタフェのアンヘル・トーレス会長が、レアル・マドリー元キャプテンのセルヒオ・ラモス獲得の可能性に扉を開いた。実現すれば、最近チームに加入した元同僚のダニ・カルバハルと再び同じクラブでプレーすることになる。ただし、センターバックの補強は現時点でクラブの優先事項ではない。

トーレス会長は「ラディオ・ナシオナル・デ・エスパーニャ」の番組「タブレロ・デポルティーボ」で、スペイン人DFの兄で代理人を務めるレネ・ラモス氏と移籍実現の可能性について協議したと語り、条件が合えばクラブとして検討する用意があると明言した。

さらに同会長は、ホセ・ボルダラス監督が現時点ではサイドの補強を望んでおり、チームには守備の位置に6人の選手がいることから、ラモス獲得は先送りの選択肢であり、急を要する案件ではないと説明した。

トーレス会長は「今すぐ補強が必要なポジションではない。監督が求めているのはウイングだ。しかし、まだ手遅れではない。ラモスは将来的な選択肢のリストに入っている」と述べた。

また、ベテランDF獲得の構想は以前から挙がっていたとし、クラブが守備陣の強化を決断すれば、来年1月の冬の移籍市場で再検討する可能性があると指摘した。

ピッチ復帰を待つラモス

40歳のセルヒオ・ラモスは、2025年末にメキシコのモンテレイでの挑戦を終えて以降、新たなクラブを探している状態が続いている。公式戦最後の出場は12月6日、アペルトゥーラ準決勝のトルーカ戦で、チームは2-3で敗れた。

ヘタフェへの移籍が実現すれば、スペイン人DFにとってはスペインのピッチへ戻り、レアル・マドリー時代に同僚だったカルバハルと再び並んでプレーする機会となる。カルバハルは2027年6月30日までマドリーのクラブで新たな挑戦を始めている。