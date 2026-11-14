カルディナーレ氏「ミランを売却することは決してない。ベルルスコーニ氏のようにやりたい。私に『その選手を獲得する資金はない』とは誰にも言わせない」

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ジェリー・カルディナーレが『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のロングインタビューに応じた。ミランのオーナーであり、レッドバードのトップでもある同氏は、ミランに関する大きな新展開を発表した。発言は以下の通り。

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「新たな持ち株会社、ミラン・スポーツ＆エンターテインメントを立ち上げました。こうした取り組みの原動力は、移籍市場で競い、世界最高の選手たちを獲得するために必要な資金力をミランに与えることです。スタジアム、サン・ドナートのアリーナ、そしてNBAヨーロッパなど、現在取り組んでいるほかの事業から得られる資金によって、クラブの財務基盤を変えていきます」

「選手を獲得したいと思ったときに、誰からも『資金が足りないから獲得できない』と言われないよう、できる限りのことをしています。今、一定規模の金額を投じてトップ選手を獲得できるのは、プレミアリーグのクラブだけです。ミランをイタリア国内だけでなく欧州カップ戦でも再び頂点に戻したいなら、世界有数のクラブとどう競争するかを考えなければなりません」

「私は長期にわたってミランに取り組んでいきます。ミランを売却することは決してありません。絶対にです。そして、これはミランを再び勝てるクラブにするためのプロジェクトです。その実現に長い時間がかかることは容認できません。できるだけ早く実現したい。どれほど早くできるか、見てみましょう……。私の目標はセリエAのタイトルを継続的に獲得し、もちろんチャンピオンズリーグに復帰することです。ミラン・スポーツ＆エンターテインメントは、それらすべてを可能にするための基盤です」

「これが私たちのミラノに残すレガシーです。スタジアムはもちろん、私たちの財務基盤を変える非常に大きなレガシーですが、サン・ドナート地区のプロジェクトなどもあります。ミランを再び強豪にしたいなら、プレミアリーグのクラブとの収益格差を埋めなければなりません。4年前にクラブを買収したとき、私は『ベルルスコーニ2.0』という言葉を使いましたが、誰もその意味を理解しませんでした。今は、その意味が少しずつ見えてきたかもしれません」

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「誰もが、私が自分とベルルスコーニを傲慢で自己中心的なやり方で比較していると思っていました。しかし、それこそが私の目標でした。私が説明しようとしていたのは、ベルルスコーニがミランを、そして同時にセリエAを変えたように、私たちもオーナーとして、今まさに迎えている新たな時代へクラブを導ける存在になりたいということです。そして、ベルルスコーニがそうしたように、新しい方法で取り組まなければなりません。私は世界の最高レベルでも、アメリカでも、そうしたやり方で仕事をしており、それに慣れています」

「私の野心は、世界最高のクラブと競うことです。スポーツとエンターテインメントの世界に対するグローバルな視点を生かして、それを実現したい。複数のスポーツにまたがる事業を所有し、その施設の一部も保有しているプラットフォームは世界でも多くありません。私たちはミランをその仲間に加えたい。彼らと競い、さらに上回るためです」

「夏のツアーはオーストラリアかアメリカか？ アモリムとはすでに話しました。お伝えできるのは、来夏に海外で親善試合を行うなら、場所はアメリカになるということだけです。実施するとしたら、ですが……。まだ決めていませんし、決めるのはルベンです。チームにとって何が最善かを基準にします。海外での親善試合は、チームにとってプラスになるべきであり、クラブが数百万の収入を得るためのものであってはなりません。以前の経営陣のときのように、その数百万を得ることは、もはや私たちの目標ではありません。このオーナー体制では、もうそうしたことは起こりません。親善試合に関して計画することは、すべて監督と一緒に慎重に検討します。移動の一つひとつもです。他者が企画したツアーには参加しません。選手たちを第一に考えます。勝つために良い準備ができるよう、選手たちを支えたい。それが私たちの目標であり、できるだけ早く達成したいと考えています」