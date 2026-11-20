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アルバロ・アルベロア監督は、カルヴィン・バッシーの今冬のフラム退団は認めないと明言した。ナイジェリア人DFを「世界最高の選手の一人」と評している。

バッシーについては今週初め、複数の英国メディアがマンチェスター・ユナイテッドへの移籍の可能性を報じていた。

これを受け、フラムの指揮官は金曜午後、同選手への関心について問われた。アルベロア監督は左利きのDFを絶賛した。

「ここに来て間もない頃から、彼がどれほど優れた選手か分かっていた。彼は世界最高のセンターバックの一人だと思う。多くのクラブが彼を欲しがるのも当然だ」

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「そのことは心配していない。カルヴィンもここでとても幸せだと思うからだ。私も彼と一緒にいられて、とてもうれしい」と、元レアル・マドリー監督は締めくくった。

バッシーは2022-23シーズンにアヤックスでプレーした。アムステルダムのクラブはレンジャーズFCから2300万ユーロで獲得したが、バッシーは印象を残せなかった。1年後、2200万ユーロでフラムへ移籍した。

フラムでは、イタリアにルーツを持つナイジェリア人のバッシーは常に先発の座を確保している。クレイヴン・コテージでの契約は2027年半ばまでで、クラブにはさらに1年延長するオプションがある。

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Transfermarktによると、バッシーの市場価値は現在も2800万ユーロ。マンチェスター・ユナイテッドが今冬、いくら支払う用意があるかは分かっていない。

フラムは現在、プレミアリーグで15位。18位のマンチェスター・ユナイテッドより勝ち点を2多く獲得している。