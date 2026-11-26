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リールのダヴィデ・アンチェロッティ監督は、チャンピオンズリーグでバイエルン・ミュンヘンに2-1の逆転勝利を収めた後、インドネシア代表DFカルヴィン・フェルドンクと日本人FW上田綺世を特に称賛した。前半をリードされて折り返したリールは、後半の3分間で試合をひっくり返し、今季の欧州大会初勝利を挙げた。

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バイエルン撃破後、アンチェロッティ監督が「過小評価されている」フェルドンクを称賛

リールのダヴィデ・アンチェロッティ監督は、インドネシア代表の左サイドバック、カルヴィン・フェルドンクを「過小評価されている」際立った選手として称賛した。リールは後半に鮮やかな逆転劇を演じ、2-1でバイエルン・ミュンヘンに今季チャンピオンズリーグ初黒星をつけた。15分にダヨ・ウパメカノのヘディング弾で先制を許したが、62分に上田綺世が同点弾を決め、その3分後にはエタン・エムバペが誘発したアレクサンダル・パヴロヴィッチのオウンゴールで試合をひっくり返した。

アンチェロッティ監督は試合後、報道陣に「カルヴィンも過小評価されている選手だ。技術面で多くの長所があり、今夜は積極的にプレーして守備の競り合いに勝てることを示した」と語った。「我々のシステムにも適応している。彼にはとても満足している。ロマンとの激しい競争が、彼をさらに良くしている」

万全の状態でなくても決めた上田綺世の決定力を称賛

フェルドンクの粘り強い守備に加え、前線では日本人FW上田が決定的な働きを見せた。47分の同点ゴールはファウルによりVARで取り消されたが、62分には冷静さを保ち、ナタン・ンゴイのパスをゴール隅へ流し込んだ。試合に臨むコンディションは万全ではなかった。

アンチェロッティ監督は「綺世のゴールは、ゴールがどこにあるかを分かっている選手の得点だった。リヨン戦で決めようとしたのと同じゴールだ。今日はより運に恵まれた。彼は得点するのに多くのチャンスを必要としない選手だ」と説明した。「ただ、競り合いが多く、彼にとって難しい試合だった。フィジカル面ではまだ100％ではない。1時間プレーする予定だったが、役割を果たしてくれた。上田がLOSCの選手であることをとてもうれしく思う」

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ハーフタイム後の勇気とバンジャマン・アンドレのリーダーシップが逆転を呼ぶ

ハリー・ケイン、ミカエル・オリーズ、マヌエル・ノイアーら主力を負傷で欠くバイエルンを相手に、リールは前半こそ精彩を欠いた。しかし後半は積極性を大きく増して現れ、ホームの観衆を沸かせた。アンチェロッティ監督は、決勝点につながるカウンターを仕掛けた主将バンジャマン・アンドレも称賛した。

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アンチェロッティ監督は「ハーフタイムに心配はしていなかった。ただ、選手たちと同じように、もっと勇気を持てば、さらにやれると感じていた。後半は攻撃でより強い意志を持ってスタートした」と語った。アンドレについては「バンジャマンはクラブの価値観を体現している……。彼は欠かせない選手で、チームの心臓だ。多くの競り合いやセカンドボールを制し、チームのために多くのことをしている」と付け加えた。

今季欧州初勝利のリール、土曜日のリーグ戦へ

今季のチャンピオンズリーグ初勝利により、リールはリーグフェーズで望みをつないだ。一方、バイエルンの8位以内でのフィニッシュには痛手となった。

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アンチェロッティ監督は「浮かれてはいけない。この勝利で、最後まで戦うチャンスを得た」と気を引き締めた。「すでに土曜日に意識を向けている。難しいリーグ戦が控えており、回復する時間も少ないからだ」