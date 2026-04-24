木曜日のPECズヴォレ戦で、エスミル・バヤクタレヴィッチは2得点2アシストと大活躍。21歳のウィングへの称賛が『Voetbalpraat』に寄せられた。

番組では、司会のファン・ガンゲレンが「マン・オブ・ザ・マッチ」の限界はどこかと質問。彼は「まだ磨けば光る原石なのか？」と続けた。

PSV時代の選手、アーノルド・ブルギンクはボスニア人選手を高く評価し、ピーター・ボス監督がプレー時間を与えていることを肯定的に語る。「彼は良い選手だ。今年は同じポジションのデニス・マンとの競争があるが」と続けた。

「だが、彼らにとって今はプレーできることが大切だ。リズムをつかみ、ワールドカップでも良いパフォーマンスにつながる。ボス監督は『どうすれば全員を適切なリズムに乗せられるか』を考えているだろう」とブルギンクは結んだ。

カリム・エル・アフマディも高く評価し、フレンド・ロテリー・エールディヴィジの他のウイングと比較している。 「これはすべてのウイングにとって良い例だ。ペリシッチやバヤクタレヴィッチのように、ただクロスを上げるだけでいかに簡単になるかということだ」と元MFは語り、ブルギンクは「上田（裕也）も、あのようなクロスが欲しいと思っているだろう」と続けた。

フェイエノールトのアニス・ハジ・ムッサを引き合いに出し、「彼はまだ切り返しやターンが多い。ウイングはもっと素早くクロスを上げるべきだ」と締めくくった。

もう一人の解説者キース・ルイクスは、このボスニア人ウイングに改善の余地があると指摘する。「彼は1対1が苦手だ。今日、フロラヌスと対峙した場面でも、1対1を避けていた。加速力があるかどうか疑問だ」と語った。

エル・アフマディも同意し、「彼が決めたゴールではスペースを作れていたが、ハジ・ムッサのような突破力はない」と結論づけた。