カリム・エル・アフマディは、ディース・ヤンセとアーロン・バウマンのプレーに感銘を受けた。日曜日のアヤックス対FCフローニンゲン戦（2-5で勝利）で先発した若きセンターバック2人について、解説者のエル・アフマディは高く評価している。

アヤックスはフローニンゲンに快勝した。ミチェル・サンチェス監督はヤンセ（20）とバウマン（19）をセンターバックに起用。エル・アフマディが見たところ、この采配は奏功した。

エル・アフマディはESPNの番組Dit Was Het Weekend で「2人とも非常にいいプレーをしていたと思う」と語った。「チームとしてどうプレーするかも関係しているが、ディース・ヤンセは何年もアヤックスで先発してきたかのようだった。本当に素晴らしかった」

「それに、選手同士が近い距離でプレーできれば、やりやすくなると思う。そうすれば守備陣のプレーも良く見える。バウマンはとても落ち着いている印象を受けた。だから、2人とも本当にいいプレーをした。それに、2人ともオランダ語を話せることが助けになっているのかもしれない。声を掛け合う上でもいいことだ」

一方、センターフォワードで先発したマルコス・レオナルドについては、エル・アフマディの評価はかなり低い。「言えるのは、懸命にプレーしたということだけだ。でも、特に5-2で勝った試合で、ストライカーについてそれしか言えないのは良い兆候ではない。実際、トラップなど、彼の基礎技術は本当にひどい」

ケネス・ペレスも同意した。「フローニンゲンの得点直前にボールを失った。それに試合序盤にも、ボールを一度トラップした場面があった。もっと早くシュートを打つべきだった。あれも遅すぎた」

「いや、彼にはまったく納得させられなかった。どう見ても、2000万ユーロの価値は感じられない。普通なら、何か一つは彼の得意なことが見えるはずだ」とペレスは厳しく締めくくった。