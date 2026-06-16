カリフォルニアでの熱戦で、イランとニュージーランドがワールドカップ初勝ち点。

イランとニュージーランドは火曜日の試合で2-2引き分け、大会初勝ち点を挙げた。イライジャ・ジャストの2得点とラミン・レザイアン、モハンマド・モヘビのゴールが光った。この結果、グループGのベルギーとエジプトも勝ち点1となった。

前半はオープンな展開となり、序盤はイランが主導権を握った。ニュージーランドGKマックス・クロコムブの前で何度か危険な場面を作ったが、得点には至らなかった。するとニュージーランドがカウンターから先制する。

バウンドしたボールがペナルティエリア内のクリス・ウッドに届いたが、彼のシュートは枠を外れた。しかし、ウッドはボールをジャストに繋ぎ、ジャストが強烈なハイシュートでイランGKアリレザ・ベイランヴァンドを破り1-0とした。

ニュージーランドはサルピート・シンのシュートなどで追加点を狙ったが、ベイランヴァンドの好守に阻まれ、前半は1－0で折り返した。

この休憩がイランに好転をもたらした。30分にはレザエアンがモガンルーとの連携から至近距離でネットを揺らし1－1とした。

後半も攻防は拮抗し、SoFiスタジアムに集まったサポーターは価値のある試合を楽しんだ。

後半もニュージーランドが先制。モヘビのミスをカウンターにつなげ、ウッドが再び豪快なシュートでネットを揺らし2-1。

しかしニュージーランドのリードは長く続かず、10分も経たないうちにイランが同点とした。モヘビがレザエイアンのクロスを頭で合わせ、ポストの内側を叩いて2-2。

終盤はイランがより多くのエネルギーを残しており、勝利に近づいたが、決定機は作れなかった。イランは6月21日にベルギー、ニュージーランドは6月22日にエジプトと対戦する。