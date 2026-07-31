フランスの名門パリ・サンジェルマンの会長を務めるナセル・アル・ケライフィ氏は、2027年に予定されている国際サッカー連盟（FIFA）会長選挙において、ジャンニ・インファンティノ氏の後任として立候補する意向はないと否定した。欧州サッカー連盟（UEFA）の支持を受けた理想的な候補として同氏を挙げる声が高まっているにもかかわらず、である。

この否定は、このカタール人を代表するある公式スポークスマンを通じてなされたもので、「ポリティコ」や「テレグラフ」など英国メディアが報じた記事への回答だった。これらの報道は、UEFAおよび欧州サッカーの支持を受けたFIFA会長候補として同氏に言及していた。スポークスマンは次のように述べた。「アル・ケライフィ氏には、FIFAのこのポストに対する野心も意図も関心も一切なく、こうしたメディアの騒ぎに対する関心もありません。それどころか、氏は今後も世界およびヨーロッパのすべてのサッカー機関に対して、賢明かつ建設的に支援を続けていくでしょう」

インファンティノ氏の計画を阻む欧州の候補

英国メディアの報道は、アル・ケライフィ氏がインファンティノ氏の理想的な後継者として広く見なされていると指摘していた。とりわけ、スイス人会長が推進する国際連盟に関連した商業会社の設立計画をめぐって、FIFAが現在直面している危機を背景にしている。

これらの報道によれば、アル・ケライフィ氏の立候補の可能性は、UEFAから激しい反対を受けているインファンティノ氏の最新プロジェクトを阻止することを目的としている。UEFAはこの物議を醸す計画に抗議し、ワールドカップのボイコットをちらつかせるまでに至っていた。

欧州機関における確固たる地位

2011年からパリ・サンジェルマンの会長を務めるアル・ケライフィ氏は、欧州サッカー機関において確固たる地位を築いている。同氏は長年にわたりUEFA理事会のメンバーを務めているほか、850を超える欧州のクラブを代表する欧州フットボールクラブ協会（EFC）の会長も務めている。これは以前、欧州クラブ協会（ECA）として知られていた組織である。

このカタール人は、欧州サッカー連盟のアレクサンデル・チェフェリン会長と親しく、多くの人の目には、ヨーロッパが国際連盟の主導権を取り戻すことを望んだ場合、FIFAを率いる自然な候補と映っている。

欧州フットボールクラブ協会がインファンティノ氏の計画を非難

関連する動きとして、アル・ケライフィ氏が会長を務める欧州フットボールクラブ協会（EFC）は報道声明で、物議を醸す商業プロジェクトに関してFIFAが出した「突然かつ一方的な報道声明を極めて憂慮して」注視していると表明した。

この声明は、インファンティノ氏が推進するプロジェクトが直面している数多くの非難の一つである。このプロジェクトは、民間セクターの投資家にFIFAを開放しようとするものであり、欧州サッカー界はこれをスポーツの未来と伝統的価値への脅威とみなしている。