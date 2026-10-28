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マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督と主将ブルーノ・フェルナンデスが、最近のロッカールーム内の緊張を解消するため、非公開で話し合ったと報じられている。ボーンマスにホームで屈辱的な敗戦を喫した試合で、ポルトガル人の司令塔がベンチ入りしながら出場しなかったことを受け、両者の関係に厳しい目が向けられていた。

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キャリントンで内部に軋轢

キャリック監督とフェルナンデスは、今週土曜日のチェルシー戦に向けた遠征を前に、わだかまりを解くための話し合いを行った。マンチェスター・ユナイテッドは不振が続き、プレミアリーグで16位に低迷。クラブの練習拠点であるキャリントンには緊張した空気が漂っているとされる。

32歳のフェルナンデスは、日曜日にユナイテッドがボーンマスに0-3で敗れた試合で出番のない控えに終わった。影響力の大きいMFをベンチに置いた判断は、不振の中で求心力の維持に苦しむキャリック監督による大胆な規律上の措置と受け止められた。BBCスポーツによると、両者は火曜日、クラブの練習場で個別に話し合った。会談は、シーズンを頓挫させかねない問題を率直に話し合うことを目的としていた。

ポルトガル人のフェルナンデスがベンチに回されたのは、チャンピオンズリーグでコモに1-4で敗れた後、キャリック監督の戦術を批判したためだ。火曜日の会談は監督と主将の溝を埋めるためのものだったが、2023年にクラブの主将に就任したフェルナンデスが、自身の批判的な発言について謝罪したかどうかは不明だ。

キャリック監督、首脳陣の協議を経て続投

内部の軋轢やボーンマス戦での惨憺たる内容にもかかわらず、ユナイテッドの首脳陣は当面、キャリック監督を続投させることを選んだ。日曜日の敗戦後には解任が広く予想されていたが、同監督はスタンフォード・ブリッジでのプレミアリーグ、チェルシー戦でも指揮を執る。首脳陣は、リーグ戦直近8試合でわずか1勝という低迷を、監督一人の責任ではなく、より広範な問題とみている。

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ユナイテッドの首脳陣は、プレミアリーグ16位に低迷しているものの、45歳のキャリック監督にはオールド・トラッフォードで状況を立て直す機会が与えられるべきだと判断した。意思決定に携わる人々の間では、責任は指導陣だけにあるわけではないとの見方が強まっている。クラブ幹部は、チャンピオンズリーグ出場権を獲得できる力があると考えるユナイテッドの選手たちが、実力を大きく下回るプレーをしており、一定の責任を負うべきだと感じている。

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重要な連戦を前にマイヌー復帰の朗報

水曜日にはキャリック監督にさらなる朗報が届いた。MFコビー・マイヌーが負傷による2週間の離脱を経て、練習に復帰した。

ユナイテッドは土曜日のチェルシーとのアウェー戦を皮切りに、厳しい連戦に臨む。火曜日にはセリエAで好調のローマをホームに迎え、11月8日には勢いを取り戻したアストン・ヴィラをオールド・トラッフォードに迎える。キャリック監督率いるチームにとって、楽な日程ではない。

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後任候補も検討

キャリック監督は今のところ職にとどまっているが、未勝利が続いた場合に備え、クラブは選択肢を残していると報じられている。BBCスポーツに話した情報筋によると、クラブはキャリック監督の後任候補として、ニューカッスル・ユナイテッドの元監督エディ・ハウと、ドイツ代表およびバイエルン・ミュンヘンの元監督ユリアン・ナーゲルスマンを候補リストに挙げている。後任候補の検討は、オールド・トラッフォードでのキャリック監督の立場が不安定であることを浮き彫りにしている。