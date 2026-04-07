マンチェスター・ユナイテッドの選手たちは、暫定監督のマイケル・キャリックがチームの正式な監督に就任することに対し、全面的な支持を表明した。彼らは、キャリックこそが今後のチームを率いるのに最もふさわしい人物だと考えている。

カリークは、ポルトガル人監督ルベン・アモリンの解任を受けて、昨1月にシーズン終了までの「暫定」監督として指揮を執り始めた。それ以来、元ユナイテッドおよびイングランド代表のミッドフィルダーである彼は、「レッドデビルズ」を率いて10試合で7勝1敗という成績を残している。

ユナイテッドは現在、2年ぶりのチャンピオンズリーグ復帰を確実にするために、残り7試合で4勝1分けが必要となっている。この著しい改善にもかかわらず、クラブの経営陣は決定を急がないことを約束しており、次期監督の人選はシーズン終了まで待つ可能性が高い。

カリークの可能性を高めているのは、クラブ首脳陣の選択肢が狭まっていることだ。トーマス・トゥヘルはイングランド代表との契約を優先し、ロベルト・ディ・ゼルビはトッテナムへの移籍を選んだ。

アイルランド共和国でのチーム合宿中に、アマド・ディアロはBBCの取材に対し次のように語った。「個人的な見解としては、彼は最適な人物だ。豊富な経験を持ち、クラブをよく知っており、マンチェスター・ユナイテッドのDNAを宿している。」

さらにこのコートジボワール出身の選手は次のように付け加えた。「彼はすべての選手と非常に良好な関係を築いている。時に、こうしたタイプの監督こそが、クラブを本来の地位へと戻すことができるのだ。決定権は選手にはないが、私の率直な意見としては、マイケル・キャリックが監督として私たちを率いてくれていることを非常に嬉しく思っている」。

選手たちが監督を支持するのは当然のことだが、ピッチ上のパフォーマンスを見る限り、キャリックとチームとの絆は単なるメディアへの発言以上の深さがあるようだ。

この見解に、FWブライアン・ムビオモも同意し、次のように語った。「彼との経験は素晴らしいものだ。彼は我々にどう語りかけるべきかを知っており、我々は彼の経験からできる限り多くを学ぼうとしている。彼はこのクラブの内情を熟知しているため、物事はよりスムーズに進んでいる。彼の指揮下でプレーするのは素晴らしいことだ」