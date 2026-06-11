カリアリ、ピサカーネの契約延長が正式決定。

カリアリとファビオ・ピサカーネの物語は続く。クラブの発表は以下のとおり：

「カリアリ・カルチョは、トップチーム監督ファビオ・ピサカーネとの契約を2028年6月30日まで更新し、さらに1年の延長オプションが付属します。





この決断は、継続性、計画性、帰属意識を重視したものです。2015年に選手としてサルデーニャにやって来たピサカーネは、時を経てクラブと深い絆を築き、赤と青のユニフォームとこの街に欠かせない存在になりました。





契約延長は、クラブ目標を達成したデビューシーズンの後に決まった。セリエAで43ポイントを取り14位。2014年以降、カリアリがトップリーグで記録した3番目の好結果だ。 早期残留、強豪撃破、若手の成長は、野心とプロ意識、チームワークを重んじる哲学が未来への土台となった証拠だ。 ユース部門での実績が評価され、2025年夏にトップチーム監督に就任。専門性、リーダーシップ、仕事への姿勢でクラブの信頼を勝ち取り、ピッチ上で結果を示した。





彼にとってロッソブルーのユニフォームは単なる仕事以上のもの。2015～2021年の選手時代を経て2022年にトップチームコーチとなり、ユース部門でU-20を率いた。 プリマヴェーラ（U-20）では残留を達成し、2シーズン連続でスクデットプレーオフ圏内に入り、2025年にはクラブ史上初となる同カテゴリーでのコッパ・イタリアを制した。 トップチーム監督への就任は、クラブ内で育んだ道のりの自然な延長線であり、組織力、勇気、若手育成、そしてクラブ全体が共有するビジョンを基にプロジェクトの継続性を目指しています。





2028年までの契約更新は、クラブへの献身と情熱、日々の努力を証明し、共通の意志を示すものです。これらの価値観が、今後もピサカーネ監督の指針となるでしょう。





監督、おめでとうございます。さあ、共に前進しましょう！」