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1月の移籍市場が近づく中、ミランのルベン・アモリム監督は若き逸材フランチェスコ・カマルダの将来について明言を避けた。カリアリとの交換トレードが報じられる中、指揮官はFWに対し、サン・シーロでの現在のプレーに集中するよう求めている。

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カリアリ、ミランの若き逸材のレンタル獲得を狙う

継続的なトップチームでの出場機会を求めるカマルダは、今冬、サン・シーロを離れてサルデーニャへ向かう可能性がある。カリアリがミランの逸材の獲得を準備しているためだ。レッチェで充実した期間を過ごし、大きな期待を背負って復帰したものの、18歳のカマルダには出場機会がほとんど与えられていない。攻撃陣の序列では、クラブ史上最高額で獲得されたゴンサロ・ラモスと、台頭したアルファジョ・シセの後ろに回っている。今季の出場はわずか119分、セリエAでは36分にとどまり、 高い評価を受ける10代のFW は出場時間を切実に必要としている。カリアリは後半戦に向けた攻撃陣の強化を図り、ウニポル・ドムスでプレーする道を提示したい考えだ。

移籍を成立させるため、カリアリは買い取りオプションに加え、ミランが長期的にカマルダの保有権を維持できるよう買い戻し条項を付けた契約を提案している。ただし、交渉にはカリアリの19歳の逸材ポール・メンディが含まれる可能性もあり、大きな展開を迎えるかもしれない。ミランも冬の移籍市場で攻撃陣の補強を探っており、ダイナミックなプレーを見せるメンディはその獲得方針に合致する。メンディを取引に含めることが、カマルダの移籍を円滑に進める決め手となる可能性がある。

アモリム、カマルダの移籍報道に言及

アモリムは、カマルダを巡る移籍の憶測が強まる中、早々に沈静化を図った。直近の記者会見で、ポルトガル人指揮官はFWの将来について、今すぐ結論を出す必要はないとの考えを示した。そして、この高い評価を受けるミランの逸材には報道に惑わされず、日々のピッチ上での務めに集中し続けるべきだと強調した。

「1月に何が起こるかは分からない」とアモリムは認めた。『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。「彼は目の前の試合に集中する必要がある。サッカーでは1週間で何もかも変わり得るのだから、今から1月までならなおさらだ。だから、集中すべきは次の練習、次の試合だ。何が起こるかは分からない」

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イタリア代表での活動が若きFWの刺激に

アモリムはまた、カマルダが最近イタリア代表の活動に参加してから、明らかに気持ちが上向いたと明かした。報道陣に対し、指揮官はU-21イタリア代表のシルヴィオ・バルディーニ監督がカマルダと話したことが、その前向きな変化のきっかけになったと指摘した。

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「彼が戻ってきたときの様子を本当にうれしく思っている。環境が変わったからかもしれない。バルディーニが彼と話したと聞いた。何を言ったのかは分からないが、彼はより明るくなって戻ってきた。だから、バルディーニとのあの会話を本当にうれしく思うし、カマルダのこともとてもうれしく思う」と明かした。

アタッキングサードで苦戦

アモリムはカマルダ個人の将来だけでなく、ミランの攻撃陣全体が抱える問題、とりわけラモスの調子にも話題を移した。元ベンフィカのFWは継続的に得点を挙げられずにいるが、指揮官は責任が選手だけにあるわけではないと強調する。アモリムは、このポルトガル代表FWが最近得点から遠ざかっている主な理由として、ボールが十分に供給されていないことを挙げた。

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「彼の苦戦はチームの苦戦と同じだと思う。説明しよう。我々はアタッキングサードまでたどり着けていない。アタッキングサードに入り、そこにとどまるという点で、我々は最も苦戦しているチームの一つだ。その結果、シュートも多くない。ペナルティーエリアの外から何度もシュートを打つチームにはしたくない。そこからは大抵、得点できないからだ。だが、我々はラモスを助けられていない。シセのことも助けられていない」