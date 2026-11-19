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ポール・メンディがインテルに熱視線を送った。

移籍市場でインテルとの関連が取り沙汰されているカリアリのセネガル人FWは、『コリエレ・デッロ・スポルト』のインタビューでこう語った。「これまで見た中で最も優れたFW？ラウタロは驚異的だし、マレンもものすごい。それにテュラムもいる。インテルが最も強いチームだと思う。対戦したとき、僕らは良い試合をしたけど、インテルを抑えるのはとても難しかった。ローマも好きだ。オリンピコでは負けたけど、僕らはもっと良い結果に値したはずだ」

2007年生まれのメンディは10月末、カリアリとの契約を2032年6月まで延長した。カリアリのプリマヴェーラでは32試合16得点を記録し、その後、トップチームではここまで22試合で4得点を挙げている。

メンディは先週月曜日、スーダンとのアフリカネイションズカップ予選で代表初ゴールを決めた。「ダカールでの第1戦には家族全員が観客席にいた。第2戦では代表での初ゴールを決めて、母はうれし泣きしていた」

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「イタリア語が好きで、ここに来てすぐに覚えようとした。セネガルの首都ダカールでストリートサッカーをしていたんだ。マカティという監督が僕を見つけて、自分のアカデミーに連れていってくれた。そこでミリアム・ペルッツィとセルジョ・ボルゴという2人のスカウトが僕を見つけ、ASCバンベイに連れていってくれた。2人にはすべてを感謝している。そしてある日、イタリアでチームが見つかるのを待つため、ローマへ移ることになった」

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「2週間ほどたってから、カリアリが僕にチャンスをくれると聞いた。それからテレビでカリアリの試合を見るようになり、ファンになった。カリアリ対ミランの3-3の試合を覚えている。ザッパの2得点が印象に残っている。入団テストに合格して、本当にうれしかった。ロベルト・ムッツィは何としても僕を獲得したがってくれた。プリマヴェーラで最初に指導してくれたフランチェスコ・ピサーノ、ピサカーネ、ジュリーニ会長にも感謝している」

「初めてトップチームに招集されたとき？ 練習場の廊下を歩いていたらピサカーネとすれ違って、『明日のナポリ戦に招集する』と言われた。ものすごくうれしかった。カリアリ対アタランタで先発デビューすると知ったのは、試合前日だった。監督に告げられたときは、頭が真っ白になった。何をすべきか、何に注意すべきか、ピッチでどう動くべきかを何時間も考えていた。残留に向けて重要な勝利を収めたあの試合で2得点を決めた後の喜びは、言葉では表せない」

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「今年は大きく成長できたと思う。一番親しくなったチームメイト？ トレピーだ。プリマヴェーラでは2人でコンビを組み、たくさんゴールを決めた。ピッチ上では彼と息が合うし、ピッチ外でも素晴らしい選手で、素晴らしい人間だ。僕にとっては兄弟のような存在だ」