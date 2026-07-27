何と呼ぼうと、カラバオカップ、EFLカップ、あるいはリーグカップであれ、この大会が常に大きなドラマと忘れがたいフットボールの記憶を生み出してきたことに変わりはない。

今季カラバオカップの栄光を目指す戦いは、3月21日にウェンブリー・スタジアムで行われる決勝へと続いていくが、その本格的なスタートは8月に切られる。今後行われる試合のチケットを確保すれば、この胸躍る大会の一部になれる。開幕ラウンドには、元プレミアリーグ所属クラブのウェストハム、ウォルヴァーハンプトン、バーンリーも参加する。

GOAL が、購入先や価格を含め、知っておくべきカラバオカップのチケット情報をすべて紹介する。

カラバオカップ2026/27 日程

ラウンド 日程 チケット 予備ラウンド 8月1日〜3日 チケット 1回戦 8月7日〜9日 チケット 2回戦 8月24日の週 チケット 3回戦 9月7日と14日の週 チケット 4回戦 10月26日の週 チケット 準々決勝 12月14日の週 チケット 準決勝（第1戦） 1月11日の週 チケット 準決勝（第2戦） 2月1日の週 チケット 決勝 3月21日（日） チケット

カラバオカップのチケット購入方法

カラバオカップのチケットを入手するうえで、各クラブの公式サイトから直接購入する方法が一般的に最も安全と考えられている。早めの予約が重要で、通常はシーズンチケット保有者と登録会員が座席確保のチャンスを最も得やすい。カラバオカップのチケットはチームのシーズンチケット料金に自動的に含まれているわけではないが、保有者とクラブ会員には通常、優先購入期間が設けられる。

カラバオカップは、平日夜の照明に照らされたスリリングな一戦を体感できるだけでなく、多くのファンにとって自分たちのチームを見られる貴重な機会にもなる。プレミアリーグの試合チケットを手に入れるのはサポーターにとってますます難しくなっており、そのためカップ戦は一部の人にとって代替ルートとなり得る。

公式ルートでカラバオカップのチケットを購入する以外にも、ファンには二次流通市場で入手する選択肢がある。StubHubは、代替ルートでチケット購入を目指す人にとって有力な販売サイトの一つだ。

カラバオカップのチケット価格は？

当然ながら、カラバオカップのチケット需要は大会が進むにつれて、そして終盤戦や決勝が近づくにつれて高まっていく。カラバオカップ序盤ラウンドの公式定価チケットは、通常、大人が10ポンドから30ポンド、ジュニアチケットは1ポンドから10ポンドほどで見つかる。

プレミアリーグのチームが勝ち進むにつれて価格は上がり、準々決勝と準決勝の公式チケットは、スタジアムの座席カテゴリーによって平均20ポンドから60ポンドとなる。

ウェンブリー・スタジアムで行われる決勝では、この大舞台の定価チケットは座席カテゴリーごとに、およそ40ポンドから150ポンドまでの幅となる傾向がある。

販売状況の詳細については、各クラブの公式チケットポータルをこまめに確認しておきたい。StubHubのような二次再販サイトでも、現在カラバオカップの試合チケットが販売されている。

カラバオカップ2026/27の試合を視聴する方法

今後行われるカラバオカップの試合を現地で観戦できない場合、次善の選択肢は、自宅または外出先で試合を視聴・配信で楽しむことだ。英国の視聴者向けには、Sky Sportsが今季カラバオカップの全試合をライブ放送・配信する。Sky Sportsですべての試合を視聴できるほか、NOWとSky Sportsアプリでも配信される。

NOWは、すべてのSky Sportsチャンネル、すべてのSky Sports+配信などにアクセスできる即時ストリーミングサービスだ。アプリ形式のため、ユーザーは登録後すぐに60種類以上のデバイスで視聴を開始できる。NOW Sports Membershipsでは、加入期間中にすべてのSky Sports+ライブ配信に加え、Sky Sportsのドキュメンタリーや、一部の見逃し配信・ハイライトもオンデマンドで視聴できる。各種メンバーシップパッケージは以下の通り。

12カ月セーバー・メンバーシップ: 月額27.99ポンド（最低契約期間12カ月） - 解約しない限り、その後は月額34.99ポンド

月額27.99ポンド（最低契約期間12カ月） - 解約しない限り、その後は月額34.99ポンド デイ・メンバーシップ: 14.99ポンド - 1回限りの支払い - NOW Sportsデイ・メンバーシップは購入直後に開始され、24時間有効

米国では、CBS Sportsがイングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）とカラバオカップの放送元となっている。試合がCBS Sports Networkで放送される場合、FuboのようなライブTVストリーミングプラットフォーム経由でも視聴できる。Fuboの各種契約プランは、Pro（84.99ドル／月）、Elite（104.99ドル／月）、Deluxe（114.99ドル／月）、Sports + News（55.99ドル／月）となっている。

Fuboは、すべてのプランで新規加入者に5日間の無料トライアルを提供している。選択したプランの料金を自動的に満額請求されないようにするには、5日間の無料トライアル期間が終了する前にサブスクリプションを解約する必要がある。